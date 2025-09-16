Уряд схвалив угоду, що дозволить польському держбанку BGK працювати в Україні

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Угоди з Урядом Республіки Польща, яка створює правову основу для діяльності польського державного банку BGK в Україні. Це відкриває шлях для залучення нового потужного фінансового інструменту для відбудови країни. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Чим займатиметься BGK в Україні

Відповідно до схваленого проєкту Угоди, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) зможе здійснювати свою діяльність на території України, зокрема:

Надавати фінансову та технічну допомогу Уряду України, а також державним і приватним установам та організаціям.

Ця допомога надаватиметься у формі позик, грантів, гарантій або інших фінансових інструментів, включно з підтримкою експорту.

Кошти спрямовуватимуться на проєкти з відновлення та розвитку України, які будуть спільно визначатися урядами обох країн та самим банком.

Що відомо про BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) — це польський державний банк розвитку. Це не звичайний комерційний банк, а спеціалізована фінансова установа, єдина така в Польщі.

Його головна місія — підтримка соціально-економічного розвитку країни шляхом фінансування стратегічно важливих проєктів, на які комерційні банки часто не готові виділяти кошти через високі ризики або довгий термін окупності.

Основні напрямки діяльності BGK:

Фінансування інфраструктурних проєктів (дороги, порти, енергетика).

Підтримка експорту польських компаній.

Надання гарантій для стимулювання кредитування.

Реалізація державних та європейських програм розвитку.

По суті, BGK є ключовим фінансовим інструментом польського уряду для реалізації його економічної стратегії.

