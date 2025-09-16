Уряд схвалив угоду, що дозволить польському держбанку BGK працювати в Україні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 вересня 2025, 11:41

Уряд схвалив угоду, що дозволить польському держбанку BGK працювати в Україні

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Угоди з Урядом Республіки Польща, яка створює правову основу для діяльності польського державного банку BGK в Україні. Це відкриває шлях для залучення нового потужного фінансового інструменту для відбудови країни. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Угоди з Урядом Республіки Польща, яка створює правову основу для діяльності польського державного банку BGK в Україні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чим займатиметься BGK в Україні

Відповідно до схваленого проєкту Угоди, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) зможе здійснювати свою діяльність на території України, зокрема:

  • Надавати фінансову та технічну допомогу Уряду України, а також державним і приватним установам та організаціям.
  • Ця допомога надаватиметься у формі позик, грантів, гарантій або інших фінансових інструментів, включно з підтримкою експорту.
  • Кошти спрямовуватимуться на проєкти з відновлення та розвитку України, які будуть спільно визначатися урядами обох країн та самим банком.

Що відомо про BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) — це польський державний банк розвитку. Це не звичайний комерційний банк, а спеціалізована фінансова установа, єдина така в Польщі.

Його головна місія — підтримка соціально-економічного розвитку країни шляхом фінансування стратегічно важливих проєктів, на які комерційні банки часто не готові виділяти кошти через високі ризики або довгий термін окупності.

Основні напрямки діяльності BGK:

  • Фінансування інфраструктурних проєктів (дороги, порти, енергетика).
  • Підтримка експорту польських компаній.
  • Надання гарантій для стимулювання кредитування.
  • Реалізація державних та європейських програм розвитку.

По суті, BGK є ключовим фінансовим інструментом польського уряду для реалізації його економічної стратегії.

Чому це важливо

  • Вихід на український ринок великого державного банку розвитку дружньої країни створює новий, потужний канал для залучення довгострокових та потенційно дешевших, ніж ринкові, інвестицій у критично важливі сектори, як-от інфраструктура та енергетика.
  • Підтримка польського бізнесу в Україні: BGK, ймовірно, буде активно фінансувати ті проєкти відбудови, в яких братимуть участь польські компанії, надаючи їм експортні кредити та гарантії. Це стимулюватиме прихід в Україну польського бізнесу, технологій та досвіду.
  • Сигнал для інших: Успішна робота польського державного банку розвитку в Україні може стати прикладом та сигналом для аналогічних інституцій з інших країн-партнерів (наприклад, німецького KfW чи французького AFD) також активізувати свою діяльність в Україні.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами