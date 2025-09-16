Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Угоди з Урядом Республіки Польща, яка створює правову основу для діяльності польського державного банку BGK в Україні. Це відкриває шлях для залучення нового потужного фінансового інструменту для відбудови країни. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
16 вересня 2025, 11:41
Уряд схвалив угоду, що дозволить польському держбанку BGK працювати в Україні
Чим займатиметься BGK в Україні
Відповідно до схваленого проєкту Угоди, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) зможе здійснювати свою діяльність на території України, зокрема:
- Надавати фінансову та технічну допомогу Уряду України, а також державним і приватним установам та організаціям.
- Ця допомога надаватиметься у формі позик, грантів, гарантій або інших фінансових інструментів, включно з підтримкою експорту.
- Кошти спрямовуватимуться на проєкти з відновлення та розвитку України, які будуть спільно визначатися урядами обох країн та самим банком.
Що відомо про BGK
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) — це польський державний банк розвитку. Це не звичайний комерційний банк, а спеціалізована фінансова установа, єдина така в Польщі.
Його головна місія — підтримка соціально-економічного розвитку країни шляхом фінансування стратегічно важливих проєктів, на які комерційні банки часто не готові виділяти кошти через високі ризики або довгий термін окупності.
Основні напрямки діяльності BGK:
- Фінансування інфраструктурних проєктів (дороги, порти, енергетика).
- Підтримка експорту польських компаній.
- Надання гарантій для стимулювання кредитування.
- Реалізація державних та європейських програм розвитку.
По суті, BGK є ключовим фінансовим інструментом польського уряду для реалізації його економічної стратегії.
Чому це важливо
- Вихід на український ринок великого державного банку розвитку дружньої країни створює новий, потужний канал для залучення довгострокових та потенційно дешевших, ніж ринкові, інвестицій у критично важливі сектори, як-от інфраструктура та енергетика.
- Підтримка польського бізнесу в Україні: BGK, ймовірно, буде активно фінансувати ті проєкти відбудови, в яких братимуть участь польські компанії, надаючи їм експортні кредити та гарантії. Це стимулюватиме прихід в Україну польського бізнесу, технологій та досвіду.
- Сигнал для інших: Успішна робота польського державного банку розвитку в Україні може стати прикладом та сигналом для аналогічних інституцій з інших країн-партнерів (наприклад, німецького KfW чи французького AFD) також активізувати свою діяльність в Україні.
Джерело: Мінфін
