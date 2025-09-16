Трамп закликав американські компанії відмовитися від квартальної звітності

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 вересня 2025, 9:38

Трамп закликав американські компанії відмовитися від квартальної звітності

Президент США назвав обов'язкове розкриття результатів кожні три місяці «поганою практикою» та запропонував перейти на звітність двічі на рік, щоб «заощадити гроші та дати керівникам зосередитися на управлінні».

Президент США назвав обов'язкове розкриття результатів кожні три місяці «поганою практикою» та запропонував перейти на звітність двічі на рік, щоб «заощадити гроші та дати керівникам зосередитися на управлінні».► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіСвій заклик він опублікував у понеділок, 15 вересня, у власній соціальній мережі, протиставивши підхід «на квартал» тому, що представив як «довший обрій» у Китаї.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Свій заклик він опублікував у понеділок, 15 вересня, у власній соціальній мережі, протиставивши підхід «на квартал» тому, що представив як «довший обрій» у Китаї.

У більшість громадських компаній зобов'язані надавати квартальні і річні звіти до Комісії з цінних паперів і бірж.

«За умови схвалення Комісією компанії більше не повинні звітувати щокварталу… а повинні звітувати раз на пів року (6 місяців)», — заявив він. Раніше, у свій перший термін, Трамп уже просив регулятора вивчити ідею, тоді регулятор вказав на складність реалізації для найбільших емітентів.

Експерти з корпоративного управління зазначають, що перехід можна провести рішеннями регулятора без поправок до закону, проте це позбавить інвесторів оперативної інформації.

«Ці два аспекти — квартальна звітність і довгострокове управління — не взаємовиключні, а Китай — особливо поганий приклад, оскільки китайські компанії майстри гри на короткострокових новинах», — сказав Financial Times (FT) Асват Дамодаран, професор Нью-Йоркського університету (Школа бізнесу імені Стерна).

Професор права Енн Ліптон додала, що більш рідкісна звітність посилює важіль впливу інсайдерів та послаблює можливості інвесторів, аналітиків та регуляторів бачити «велику картину».

Керівник напряму в Інституті дипломованих фінансових аналітиків Сенді Пітерс заявила, що інвестори, згідно з опитуваннями, виступають проти скорочення частоти публікацій у співвідношенні два до одного, навіть якщо це заощадить компанії кошти.

При цьому в ЄС та Сінгапурі обов'язкової квартальної звітності вже немає: частина емітентів розкривається раз на пів року.

На Уолл-стріт квартальні результати залишаються ключовими і для оцінки окремих компаній, і для розуміння стану корпоративної Америки. Так, цього року вони надали інвесторам найважливіші відомості щодо наслідків тарифів Трампа, нагадує FT.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
16 вересня 2025, 11:31
#
+
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Kharakternyk и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами