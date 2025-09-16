Трамп закликав американські компанії відмовитися від квартальної звітності

Президент США назвав обов'язкове розкриття результатів кожні три місяці «поганою практикою» та запропонував перейти на звітність двічі на рік, щоб «заощадити гроші та дати керівникам зосередитися на управлінні».

Деталі

Свій заклик він опублікував у понеділок, 15 вересня, у власній соціальній мережі, протиставивши підхід «на квартал» тому, що представив як «довший обрій» у Китаї.

У більшість громадських компаній зобов'язані надавати квартальні і річні звіти до Комісії з цінних паперів і бірж.

«За умови схвалення Комісією компанії більше не повинні звітувати щокварталу… а повинні звітувати раз на пів року (6 місяців)», — заявив він. Раніше, у свій перший термін, Трамп уже просив регулятора вивчити ідею, тоді регулятор вказав на складність реалізації для найбільших емітентів.

Експерти з корпоративного управління зазначають, що перехід можна провести рішеннями регулятора без поправок до закону, проте це позбавить інвесторів оперативної інформації.

«Ці два аспекти — квартальна звітність і довгострокове управління — не взаємовиключні, а Китай — особливо поганий приклад, оскільки китайські компанії майстри гри на короткострокових новинах», — сказав Financial Times (FT) Асват Дамодаран, професор Нью-Йоркського університету (Школа бізнесу імені Стерна).

Професор права Енн Ліптон додала, що більш рідкісна звітність посилює важіль впливу інсайдерів та послаблює можливості інвесторів, аналітиків та регуляторів бачити «велику картину».

Керівник напряму в Інституті дипломованих фінансових аналітиків Сенді Пітерс заявила, що інвестори, згідно з опитуваннями, виступають проти скорочення частоти публікацій у співвідношенні два до одного, навіть якщо це заощадить компанії кошти.

При цьому в ЄС та Сінгапурі обов'язкової квартальної звітності вже немає: частина емітентів розкривається раз на пів року.

На Уолл-стріт квартальні результати залишаються ключовими і для оцінки окремих компаній, і для розуміння стану корпоративної Америки. Так, цього року вони надали інвесторам найважливіші відомості щодо наслідків тарифів Трампа, нагадує FT.