JPMorgan скоротить частки Китаю та Індії в еталонному індексі країн, що розвиваються

JPMorgan Chase знизить граничну частку найбільших емітентів у своєму флагманському індексі локального боргу країн GBI-EM Global Diversified, що розвиваються. Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо

Як випливає із повідомлення клієнтам, з яким ознайомився Bloomberg, у першій половині 2026 року ліміт на одного емітента буде поетапно зменшено з 10% до 9%. Впровадження змін здійснюватиметься поетапно протягом кількох місяців. У банку відмовилися від оперативних коментарів.

Рішення торкнеться найбільших позичальників у сегменті EM — крім Китаю та Індії, це Індонезія, Мексика та Малайзія.

Вигоду від перерозподілу ваг, за оцінкою JPMorgan, отримають, зокрема, Таїланд, Польща, ПАР та Бразилія. У повідомленні зазначається, що інвестори підтримали зниження порога диверсифікації до 9% як міру, що «зменшує концентраційний ризик та підвищує дохідність основного індексу».

Китайські облігації були включені в індекси JPMorgan у 2020 році, індійський борг — у 2024 році. Додатково банк поставив на «спостереження» Саудівську Аравію та Філіппіни для можливого включення до бенчмарку локального боргу, зазначає Bloomberg. При додаванні їх орієнтовні ваги становили близько 2% і 1% відповідно.

Індекс JPMorgan служить ключовим орієнтиром для фондів, що інвестують у борг країн, що розвиваються, тому перегляд методології здатний перерозподілити глобальні потоки капіталу.