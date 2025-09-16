З початку року було видано майже 5 тисяч кредитів за програмою «єОселя» на загальну суму 9,1 млрд грн. Лише за минулий тиждень програма забезпечила 199 іпотек на суму 364 млн грн. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства економіки.
«єОселя»: від початку року українці отримали 9,1 млрд грн пільгових іпотек
Скільки видано кредитів
З 8 по 12 вересня кредити під 3% річних отримали:
- 97 — військові та працівники сектору безпеки;
- 7 — педагоги;
- 3 — науковці.
Кредити під 7% річних отримали:
- 54 — громадяни, які не мають власного житла;
- 20 — внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- 5 — ветерани.
Де видано найбільше
Найбільше кредитів було видано в Київській області (53) та Києві (47), а також у Вінницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.
Варто зазначити, що Чернігівська область, яка є прифронтовим регіоном, посіла третє місце за кількістю виданих кредитів минулого тижня (12 іпотек).
Щодо типу нерухомості, 126 кредитів надано на первинний ринок, з яких 40 — на об'єкти в стадії будівництва. Ще 73 кредити видано на житло на вторинному ринку.
З моменту запуску програми в жовтні 2022 року, вже видано понад 19,7 тисячі кредитів на загальну суму 33,1 млрд грн.
