Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Валюта
Депозити
Кредити
Банки
Страхування
Інвестиції
Криптовалюта
Індекси
10 вересня 2025, 16:07

«єОселя»: нові умови іпотеки для ВПО та мешканців прифронтових регіонів

З 10 вересня в межах програми «єОселя» почав діяти механізм компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та мешканців прифронтових територій. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

З 10 вересня в межах програми «єОселя» почав діяти механізм компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та мешканців прифронтових територій.
Фото: koda.gov.ua

Він передбачає державну компенсацію 70% першого внеску за іпотекою, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні іпотеки.

Компенсація від держави за програмою «єОселя» для ВПО та мешканців прифронтових територій запрацює після врегулювання механізму взаємодії між Пенсійним Фондом та банками-партнерами програми.

Новий механізм передбачає:

  • відшкодування 70% першого внеску за іпотекою (але не більше 30% вартості житла);
  • 70% компенсації щомісячних платежів протягом першого року кредитування (але не більше 150 тис. грн загального річного платежу);
  • до 40 тис. грн на відшкодування супутніх витрат при оформленні іпотеки — комісій, зборів і страхових платежів.

Хто може скористатися

Громадяни, які мають статус ВПО або зареєстровані на прифронтовій території, і ані вони, ані члени їхніх сімей не володіють житлом на підконтрольній Україні території та не здійснювали відчуження житла протягом останніх 36 місяців. Виняток — якщо це житло розташоване на території, де тривають бойові дії, на окупованій території або на території бойових дій, де працюють державні електронні сервіси.

Відповідно до умов програми:

  • ВПО можуть отримати кредит під 7%;
  • Громадяни пільгових категорій (військовослужбовці ЗСУ за контрактом та представники сектору безпеки, медики, педагоги, науковці), зареєстровані на прифронтових територіях, можуть отримати кредит під 3%;
  • Інші громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях — під 7%.

Що таке прифронтові території

Це території, включені до офіційного переліку, затвердженого Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, на яких ведуться або велися бойові дії, або які перебувають під тимчасовою окупацією рф, і для яких не визначена дата завершення бойових дій чи окупації.

Вимоги щодо житла

  • Максимальна вартість житла — до 2 млн грн.
  • Для ВПО — не старше 20 років.
  • Для громадян із прифронтових територій діють чинні правила «єОселі»: не старше 20 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях; не старше 3 років — для житла поза ними та для всіх інших громадян, яким «єОселя» доступна під 7%.

Усі заявники мають відповідати умовам участі в програмі «єОселя».

Як отримати компенсацію

  • Подати заявку на «єОселю» у застосунку «Дія».
  • Отримати позитивне рішення та обрати банк для отримання кредиту.
  • Надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави.
  • Банк передає заяву до Пенсійного фонду України.
  • Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми.
  • Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
BatonUA
BatonUA
10 вересня 2025, 17:06
#
Нічого собі держава вибраним громадянам маслом маже. Але за мобілізацію далі буде 0 грн.
Новини по теми
