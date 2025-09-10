«єОселя»: нові умови іпотеки для ВПО та мешканців прифронтових регіонів

З 10 вересня в межах програми «єОселя» почав діяти механізм компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та мешканців прифронтових територій. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Він передбачає державну компенсацію 70% першого внеску за іпотекою, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні іпотеки.

Компенсація від держави за програмою «єОселя» для ВПО та мешканців прифронтових територій запрацює після врегулювання механізму взаємодії між Пенсійним Фондом та банками-партнерами програми.

Новий механізм передбачає:

відшкодування 70% першого внеску за іпотекою (але не більше 30% вартості житла);

70% компенсації щомісячних платежів протягом першого року кредитування (але не більше 150 тис. грн загального річного платежу);

до 40 тис. грн на відшкодування супутніх витрат при оформленні іпотеки — комісій, зборів і страхових платежів.

Хто може скористатися

Громадяни, які мають статус ВПО або зареєстровані на прифронтовій території, і ані вони, ані члени їхніх сімей не володіють житлом на підконтрольній Україні території та не здійснювали відчуження житла протягом останніх 36 місяців. Виняток — якщо це житло розташоване на території, де тривають бойові дії, на окупованій території або на території бойових дій, де працюють державні електронні сервіси.

Відповідно до умов програми:

ВПО можуть отримати кредит під 7%;

Громадяни пільгових категорій (військовослужбовці ЗСУ за контрактом та представники сектору безпеки, медики, педагоги, науковці), зареєстровані на прифронтових територіях, можуть отримати кредит під 3%;

Інші громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях — під 7%.

Що таке прифронтові території

Це території, включені до офіційного переліку, затвердженого Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, на яких ведуться або велися бойові дії, або які перебувають під тимчасовою окупацією рф, і для яких не визначена дата завершення бойових дій чи окупації.

Вимоги щодо житла

Максимальна вартість житла — до 2 млн грн.

Для ВПО — не старше 20 років.

Для громадян із прифронтових територій діють чинні правила «єОселі»: не старше 20 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях; не старше 3 років — для житла поза ними та для всіх інших громадян, яким «єОселя» доступна під 7%.

Усі заявники мають відповідати умовам участі в програмі «єОселя».

Як отримати компенсацію