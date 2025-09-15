Стягував комісії з померлих: в Австралії банк сплатить рекордний штраф у $160 млн

Австралійський банк ANZ Group погодився сплатити рекордний в історії корпоративного регулятора країни штраф у $159,5 млн. Санкції було накладено за низку системних порушень, що варіювалися від «недобросовісної поведінки» під час випуску державних облігацій до стягнення комісій з рахунків померлих клієнтів. Про це пише Reuters.

«Раз за разом ANZ зраджував довіру австралійців. Що стосується недобросовісної поведінки, то вона була відверто брудною», — заявив голова Австралійської комісії з цінних паперів та інвестицій (ASIC) Джо Лонго.

Голова правління ANZ Пол О'Салліван визнав провину банку.

Маніпуляції з держборгом

Центральним епізодом порушень стала поведінка банку під час випуску державних облігацій на 14 мільярдів австралійських доларів у квітні 2023 року. Замість того щоб проводити операції поступово, ANZ, який виступав одним з організаторів випуску, почав масово продавати ф'ючерси на облігації безпосередньо перед ціноутворенням.

Це створило «надмірний тиск на зниження» ціни, що, за оцінкою регулятора, коштувало австралійському уряду близько 26 млн австралійських доларів. Банк погодився повернути 10 мільйонів комісійних, які він мав отримати за цю угоду.

Інші порушення

Крім цього, врегулювання охоплює ще кілька випадків масових порушень прав клієнтів:

Стягнення комісій з померлих: Протягом чотирьох років банк продовжував стягувати комісії з тисяч померлих клієнтів, не маючи системи для їх ідентифікації та повернення коштів.

Невиплата бонусних відсотків: Протягом майже 11 років банк через системні збої не виплачував обіцяні бонусні відсотки новим власникам рахунків.

ANZ четвертий за величиною банку Австралії.