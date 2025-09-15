«Пакунок школяра»: на що батьки найчастіше витрачають кошти

Найчастіше українці витрачають кошти із «Пакунка школяра» на купівлю дитячого одягу та канцтоварів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Приватбанку .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Там підрахували, що 64% коштів з «Пакунку школяра» батьки першокласників витрачають на дитячий одяг, на канцтовари витрачають у половину менше. Ще 4% коштів допомоги українці витратили на купівлю дитячого взуття.

Загалом, у Приватбанку відкрили спецрахунки для отримання Пакунка школяра 191 тис. українців, а понад 101 тис. з них вже отримали зарахування коштів на суму 505 млн грн.

Читайте також: «Пакунок школяра» розширять: гроші дозволять витрачати і на книги