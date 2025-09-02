Державну програму «Пакунок школяра» планують розширити — вона буде охоплювати не лише канцелярію, дитячий одяг та взуття, а й книги. Про це в ефірі ICTV заявив Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін, повідомляє Міністерство соціальної політики.
«Пакунок школяра» розширять: гроші дозволять витрачати і на книги
«Наразі працюємо над тим, щоб допомогу можна було також використати на книги і очікуємо впровадити це протягом найближчих трьох тижнів», — зазначив Улютін.
За його словами, українці активно подають заяви на «Пакунок школяра» та надають перевагу онлайн-формату. Так, станом 2 вересня подали заяви майже 128 тисяч родин, з яких 122 тисячі скористалися застосунком «Дія».
У межах першого фінансування підтримку вже отримали 86 тисяч родин на суму 430 млн гривень, що становить 35% від коштів, закладених у держбюджет, а ще 18 тисяч родин отримають допомогу найближчим часом.
Відмови
Наразі зафіксовано понад 3 тисячі відмов — через невідповідність умовам програми.
«Батькам не варто хвилюватися — вони зможуть повторно подати заяву та отримати допомогу. Найчастіше відмови пов'язані з некоректними даними у системі або, наприклад, з’ясувалося, що дитина переведена до іншого закладу освіти. Після оновлення даних слід почекати два дні, перш ніж подати заяву ще раз», — пояснив Улютін.
Нагадаємо, що подати заяву на допомогу можна до 15 листопада 2025 року в застосунку «Дія» або письмово — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Перелік адрес доступний за посиланням.
Як подати заяву
- Оновіть застосунок «Дія» та увійдіть.
- Перейдіть у розділ «Допомога від держави».
- Оберіть послугу «Пакунок школяра» та дитину, на яку оформлюєте заяву.
- Виберіть «Дія.Картку».
- Засвідчте заяву «Дія.Підписом» та надішліть.
Діє 180 днів
За допомогу ви зможете придбати товари для підготовки дитини до школи як онлайн, так і у звичайних магазинах протягом 180 днів з моменту зарахування коштів.
