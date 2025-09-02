«Пакунок школяра» розширять: гроші дозволять витрачати і на книги

Державну програму «Пакунок школяра» планують розширити — вона буде охоплювати не лише канцелярію, дитячий одяг та взуття, а й книги. Про це в ефірі ICTV заявив Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін, повідомляє Міністерство соціальної політики.

«Наразі працюємо над тим, щоб допомогу можна було також використати на книги і очікуємо впровадити це протягом найближчих трьох тижнів», — зазначив Улютін.

За його словами, українці активно подають заяви на «Пакунок школяра» та надають перевагу онлайн-формату. Так, станом 2 вересня подали заяви майже 128 тисяч родин, з яких 122 тисячі скористалися застосунком «Дія».

У межах першого фінансування підтримку вже отримали 86 тисяч родин на суму 430 млн гривень, що становить 35% від коштів, закладених у держбюджет, а ще 18 тисяч родин отримають допомогу найближчим часом.

Відмови

Наразі зафіксовано понад 3 тисячі відмов — через невідповідність умовам програми.

«Батькам не варто хвилюватися — вони зможуть повторно подати заяву та отримати допомогу. Найчастіше відмови пов'язані з некоректними даними у системі або, наприклад, з’ясувалося, що дитина переведена до іншого закладу освіти. Після оновлення даних слід почекати два дні, перш ніж подати заяву ще раз», — пояснив Улютін.

Нагадаємо, що подати заяву на допомогу можна до 15 листопада 2025 року в застосунку «Дія» або письмово — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Перелік адрес доступний за посиланням.

Як подати заяву

Оновіть застосунок «Дія» та увійдіть.

Перейдіть у розділ «Допомога від держави».

Оберіть послугу «Пакунок школяра» та дитину, на яку оформлюєте заяву.

Виберіть «Дія.Картку».

Засвідчте заяву «Дія.Підписом» та надішліть.

Діє 180 днів

За допомогу ви зможете придбати товари для підготовки дитини до школи як онлайн, так і у звичайних магазинах протягом 180 днів з моменту зарахування коштів.