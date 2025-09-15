Офіційний курс валют: долар дешевшає, а євро зростає

Нацбанк встановив нові курси гривні до долара та євро на вівторок, 16 вересня. Згідно з даними регулятора, європейська валюта зросла, а долар трохи подешевшав.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 41,2317 грн. Це на 5 копійок менше, ніж у понеділок (41,2838).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,4967, що на 11 копійок більше, ніж у понеділок (48,3929).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на вівторок встановив такий курс польського злотого: 11,3704 (у понеділок курс був 11,4089).

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту