Сума виторгів через касові апарати зросла на третину

У серпні загальна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО), склала 506,3 млрд грн, що на 28,4% (112,1 млрд грн) більше, ніж у січні цього року. Позитивна динаміка фіксується як за сумами, так і за кількістю операцій. Про це повідомляє Державна податкова служба України.