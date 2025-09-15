У серпні загальна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО), склала 506,3 млрд грн, що на 28,4% (112,1 млрд грн) більше, ніж у січні цього року. Позитивна динаміка фіксується як за сумами, так і за кількістю операцій. Про це повідомляє Державна податкова служба України.
15 вересня 2025, 17:05
Сума виторгів через касові апарати зросла на третину
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Дані ДПС свідчать про стабільне зростання обсягів прозорих розрахунків:
- Середньодобові виторги зросли з 12,7 млрд грн у січні до 16,3 млрд грн у серпні.
- Кількість чеків у серпні сягнула 919,5 млн, що на 17,5% більше, ніж у січні.
- Середньодобова кількість чеків зросла з 25,2 млн до 29,7 млн.
У податковій впевнені, що такі результати свідчать про ефективність системної співпраці з бізнесом, яка базується не лише на контролі.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі