Інвестор та спецпосланник президента США Віткофф продав частку активів у своїй компанії за $120 мільйонів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 вересня 2025, 16:15

Інвестор та спецпосланник президента США Віткофф продав частку активів у своїй компанії за $120 мільйонів

Інвестор у нерухомість та спецпосланник президента США Дональда Трампа з миротворчих питань Стів Віткофф продав частку у своїй однойменній компанії з управління нерухомістю за $120 мільйонів, щоб уникнути потенційного конфлікту інтересів. Про це пише Bloomberg.

Інвестор у нерухомість та спецпосланник президента США Дональда Трампа з миротворчих питань Стів Віткофф продав частку у своїй однойменній компанії з управління нерухомістю за $120 мільйонів, щоб уникнути потенційного конфлікту інтересів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

The Witkoff Group LLC, портфель якої включає елітну нерухомість в Лос-Анджелесі, Маямі-Біч, Вест-Палм-Біч і Нью-Йорку, була одним із шести активів, які він оцінив у понад $50 мільйонів — це є найвищим рівнем оцінки, які можуть вказувати американські посадовці в деклараціях.

Видання зазначає, що Віткофф розкрив активи на суму не менше $350 мільйонів, хоча його чистий капітал, безсумнівно, є більшим. Інші активи на суму понад $50 мільйонів включають житлову нерухомість у Саутгемптоні, Нью-Йорк, товаристві з обмеженою відповідальністю, назва якого містить адресу кондомініуму та готельного проєкту One High Line у Челсі, а також грошовий рахунок в американському банку.

Віткофф також мав частку в компанії SpaceX Ілона Маска, акції Cisco Systems Inc., Reddit Inc. та Uber Technologies Inc., хедж-фонди, літаки, моторні човни та цифрові активи.

До останньої категорії входить його частка в World Liberty Financial Inc., криптовалютному підприємстві, яке він і його сини заснували спільно з родиною Трампа у вересні, перед президентськими виборами.

Згідно з його останнім фінансовим звітом, що охоплює 2024 рік, Трамп заробив $57,7 мільйона від продажу токенів World Liberty Financial. Віткофф не вказав, скільки він заробив від компанії. Він отримав $34 мільйони у вигляді дивідендів від однієї зі своїх холдингових компаній, активи якої включають різні об'єкти нерухомості, компанії з управління гольф-клубами та готелями, а також World Liberty Financial.

Видання пише, що, як правило, посадові особи розкривають вартість кожного активу, а не вартість компанії, яка ними володіє. У документах Віткоффа це зроблено для деяких активів, зокрема його брокерські рахунки, але не для всіх.

Окрім Witkoff Group, у документі не вказано, які активи він повинен буде продати, щоб уникнути конфлікту інтересів. Його призначення на посаду не потребувало затвердження Сенатом, тому Віткофф не зобов'язаний оприлюднювати свої угоди, які б описували кроки для усунення потенційних конфліктів.

World Liberty Financial, співзасновниками якої є також його сини Зак Віткофф і Алекс Віткофф, а також сини Трампа Дональд Трамп-молодший, Ерік Трамп і Баррон Трамп, може спричинити конфлікт інтересів.

У травні World Liberty Financial оголосила, що її стейблкоїн USD1 використовується MGX, інвестиційним фондом з Абу-Дабі, для інвестування 2 мільярдів доларів у криптовалютну біржу Binance. MGX є державним фондом Об'єднаних Арабських Еміратів.

Віткофф перерахував 77 організацій, в яких він обіймав посади, переважно в Нью-Йорку. Він отримав щонайменше $5 000 від Bally's Corp. за консультаційні послуги.

Віткофф розкрив борги на суму щонайменше $31 мільйон, більша частина яких — це кредити на придбання літаків. Він також мав маржинальний рахунок у JP Morgan Chase Bank.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами