Інвестор та спецпосланник президента США Віткофф продав частку активів у своїй компанії за $120 мільйонів

Інвестор у нерухомість та спецпосланник президента США Дональда Трампа з миротворчих питань Стів Віткофф продав частку у своїй однойменній компанії з управління нерухомістю за $120 мільйонів, щоб уникнути потенційного конфлікту інтересів. Про це пише Bloomberg .

Що відомо

The Witkoff Group LLC, портфель якої включає елітну нерухомість в Лос-Анджелесі, Маямі-Біч, Вест-Палм-Біч і Нью-Йорку, була одним із шести активів, які він оцінив у понад $50 мільйонів — це є найвищим рівнем оцінки, які можуть вказувати американські посадовці в деклараціях.

Видання зазначає, що Віткофф розкрив активи на суму не менше $350 мільйонів, хоча його чистий капітал, безсумнівно, є більшим. Інші активи на суму понад $50 мільйонів включають житлову нерухомість у Саутгемптоні, Нью-Йорк, товаристві з обмеженою відповідальністю, назва якого містить адресу кондомініуму та готельного проєкту One High Line у Челсі, а також грошовий рахунок в американському банку.

Віткофф також мав частку в компанії SpaceX Ілона Маска, акції Cisco Systems Inc., Reddit Inc. та Uber Technologies Inc., хедж-фонди, літаки, моторні човни та цифрові активи.

До останньої категорії входить його частка в World Liberty Financial Inc., криптовалютному підприємстві, яке він і його сини заснували спільно з родиною Трампа у вересні, перед президентськими виборами.

Згідно з його останнім фінансовим звітом, що охоплює 2024 рік, Трамп заробив $57,7 мільйона від продажу токенів World Liberty Financial. Віткофф не вказав, скільки він заробив від компанії. Він отримав $34 мільйони у вигляді дивідендів від однієї зі своїх холдингових компаній, активи якої включають різні об'єкти нерухомості, компанії з управління гольф-клубами та готелями, а також World Liberty Financial.

Видання пише, що, як правило, посадові особи розкривають вартість кожного активу, а не вартість компанії, яка ними володіє. У документах Віткоффа це зроблено для деяких активів, зокрема його брокерські рахунки, але не для всіх.

Окрім Witkoff Group, у документі не вказано, які активи він повинен буде продати, щоб уникнути конфлікту інтересів. Його призначення на посаду не потребувало затвердження Сенатом, тому Віткофф не зобов'язаний оприлюднювати свої угоди, які б описували кроки для усунення потенційних конфліктів.

World Liberty Financial, співзасновниками якої є також його сини Зак Віткофф і Алекс Віткофф, а також сини Трампа Дональд Трамп-молодший, Ерік Трамп і Баррон Трамп, може спричинити конфлікт інтересів.

У травні World Liberty Financial оголосила, що її стейблкоїн USD1 використовується MGX, інвестиційним фондом з Абу-Дабі, для інвестування 2 мільярдів доларів у криптовалютну біржу Binance. MGX є державним фондом Об'єднаних Арабських Еміратів.

Віткофф перерахував 77 організацій, в яких він обіймав посади, переважно в Нью-Йорку. Він отримав щонайменше $5 000 від Bally's Corp. за консультаційні послуги.

Віткофф розкрив борги на суму щонайменше $31 мільйон, більша частина яких — це кредити на придбання літаків. Він також мав маржинальний рахунок у JP Morgan Chase Bank.