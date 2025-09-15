В Укренерго розповіли, чи будуть відключення світла

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 вересня 2025, 15:48

В Укренерго розповіли, чи будуть відключення світла

За умови відсутності системних атак на енергосистему Україна може пройти опалювальний сезон без обмежень споживання електроенергії. Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго» в коментарі «Укрінформу».

За умови відсутності системних атак на енергосистему Україна може пройти опалювальний сезон без обмежень споживання електроенергії.
Фото: depositphotos
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Відключення світла

«Якщо не буде нових системних атак на енергооб'єкти, є всі підстави розраховувати на проходження зимового сезону без обмежень споживання електроенергії. В цілому енергосистема планово готується до зими, але її успішна робота буде залежати від інтенсивності ворожих ударів та швидкості проведення відновлювальних робіт. Як буде діяти ворог взимку та з якою силою очікувати обстрілів ми зараз не можемо передбачити. Але точно знаємо, що маємо бути готові до будь-яких сценаріїв», — повідомили у пресслужбі.

У компанії наголосили, що Україні вдалося відновити частину втраченої генерації та пошкоджені елементи системи передачі. Крім того, вплив на ситуацію в енергосистемі вже мають і новозбудовані об'єкти розподіленої генерації — як вже під'єднані до мережі, так і ті, що використовуються бізнесом як резервні джерела живлення.

«За даними компаній, які виробляють електроенергію на газотурбінних та газопоршневих установках, приріст цього виду генерації в Україні у 2025 році станом на початок вересня склав понад 200%», — зауважили в Укренерго.

До покриття збільшеного споживання взимку оператор енергосистеми планує залучати всі доступні джерела генерації та можливості, які надає комерційний обмін електроенергією з сусідніми європейськими країнами.

Пресслужба Укренерго також повідомила, що триває активна підготовка системи передачі до зими. Зокрема, йдеться про відновлення пошкодженого росіянами обладнання та поповнення запасів матеріалів, необхідних для ремонтів.

«Також компанія спільно з партнерами продовжувала посилювати фізичний захист об'єктів інфраструктури, технічні можливості ремонтних бригад. У повному обсязі здійснювались планові ремонти мережі та аварійно-відновлювальні роботи на постраждалих від атак об'єктах. Завдяки вжитим заходам енергосистема здатна відносно швидко відновлювати роботу навіть після серйозних пошкоджень», — запевнили в Укренерго.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає uavetal1989 и 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами