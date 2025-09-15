В Укренерго розповіли, чи будуть відключення світла

За умови відсутності системних атак на енергосистему Україна може пройти опалювальний сезон без обмежень споживання електроенергії. Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго» в коментарі «Укрінформу».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Відключення світла

«Якщо не буде нових системних атак на енергооб'єкти, є всі підстави розраховувати на проходження зимового сезону без обмежень споживання електроенергії. В цілому енергосистема планово готується до зими, але її успішна робота буде залежати від інтенсивності ворожих ударів та швидкості проведення відновлювальних робіт. Як буде діяти ворог взимку та з якою силою очікувати обстрілів ми зараз не можемо передбачити. Але точно знаємо, що маємо бути готові до будь-яких сценаріїв», — повідомили у пресслужбі.

У компанії наголосили, що Україні вдалося відновити частину втраченої генерації та пошкоджені елементи системи передачі. Крім того, вплив на ситуацію в енергосистемі вже мають і новозбудовані об'єкти розподіленої генерації — як вже під'єднані до мережі, так і ті, що використовуються бізнесом як резервні джерела живлення.

«За даними компаній, які виробляють електроенергію на газотурбінних та газопоршневих установках, приріст цього виду генерації в Україні у 2025 році станом на початок вересня склав понад 200%», — зауважили в Укренерго.

До покриття збільшеного споживання взимку оператор енергосистеми планує залучати всі доступні джерела генерації та можливості, які надає комерційний обмін електроенергією з сусідніми європейськими країнами.

Пресслужба Укренерго також повідомила, що триває активна підготовка системи передачі до зими. Зокрема, йдеться про відновлення пошкодженого росіянами обладнання та поповнення запасів матеріалів, необхідних для ремонтів.

«Також компанія спільно з партнерами продовжувала посилювати фізичний захист об'єктів інфраструктури, технічні можливості ремонтних бригад. У повному обсязі здійснювались планові ремонти мережі та аварійно-відновлювальні роботи на постраждалих від атак об'єктах. Завдяки вжитим заходам енергосистема здатна відносно швидко відновлювати роботу навіть після серйозних пошкоджень», — запевнили в Укренерго.