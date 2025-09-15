Multi від Мінфін
15 вересня 2025, 13:12

Очікування зниження ставки ФРС: як реагують фінансові ринки

Світові фондові ринки у понеділок, 15 вересня, розпочали тиждень на позитивній ноті, продовжуючи ралі, що минулого тижня привело Волл-стріт до нових історичних максимумів. Головним драйвером оптимізму є майже стовідсоткова впевненість ринку в тому, що Федеральна резервна система США у середу знизить процентні ставки. Про це пише WSJ.

Світові фондові ринки у понеділок, 15 вересня, розпочали тиждень на позитивній ноті, продовжуючи ралі, що минулого тижня привело Волл-стріт до нових історичних максимумів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Огляд ринків

  • США: Ф'ючерси на ключові американські індекси S&P 500, Dow Jones та Nasdaq демонстрували незначне зростання.
  • Європа: Загальноєвропейський індекс Stoxx Europe 600 зріс на 0,2%. Водночас британський FTSE 100 залишався на місці, частково через падіння акцій AstraZeneca (-3%) після новини про призупинку інвестицій у дослідницький центр у Великій Британії.
  • Азія: Більшість азійських ринків закрилися в плюсі. Південнокорейський Kospi зріс на 0,4%, а китайські індекси зросли на тлі очікувань нових стимулів від Пекіна. Ринки Японії були закриті через державне свято.

Реакція на рейтинг Франції

Ринки спокійно відреагували на новину про те, що агентство Fitch Ratings у п'ятницю знизило кредитний рейтинг Франції через політичну нестабільність та зростаючий дефіцит бюджету. Оскільки цей крок був очікуваним, курс євро та дохідність французьких облігацій майже не змінилися. На противагу цьому, Fitch підвищило рейтинг Португалії, а S&P — Іспанії.

Валюти, сировина та криптовалюти

  • Долар: Індекс долара DXY зріс на 0,1% до 97,665, оскільки інвестори очікують на більш поступове зниження ставок ФРС.
  • Золото: Ціни на золото дещо знизилися через фіксацію прибутку та зміцнення долара, але залишаються поблизу історичних максимумів.
  • Нафта: Ціни на нафту зросли на 0,5% на тлі геополітичних ризиків, зокрема, погроз Трампа запровадити санкції проти росії та тиску на Китай та Індію.
  • Bitcoin: На тлі загального апетиту до ризику біткоїн зріс до тритижневого максимуму в $116 783.

Тиждень центральних банків: чого очікувати?

Цей тиждень є одним із ключових для глобальних фінансових ринків, оскільки одразу чотири провідні центральні банки світу ухвалюватимуть рішення щодо монетарної політики.

  • Федеральна резервна система (ФРС) США: Це головна подія. Після слабких даних з ринку праці, ринок впевнений на 100%, що ФРС знизить ставку щонайменше на 0,25 в.п. Головна інтрига полягає в коментарях голови ФРС, які дадуть сигнал про те, наскільки глибоким та швидким буде подальший цикл пом'якшення.
  • Банк Англії: Очікується, що регулятор збереже ставку без змін. Інфляція у Великій Британії залишається вищою, ніж в інших країнах, що обмежує простір для маневру.
  • Банк Японії: Прогнозується, що Банк Японії також не буде змінювати свою ультрам'яку політику, особливо на тлі нещодавньої відставки прем'єр-міністра та політичної невизначеності.
  • Банк Канади: Рішення менш прогнозоване, але більшість аналітиків очікують на збереження ставки на поточному рівні.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

