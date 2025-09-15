Polkadot обмежує емісію токенів DOT на рівні 2,1 мільярда для посилення токеноміки

Спільнота проєкту Polkadot ухвалила ключове рішення, що змінює економічну модель його нативного токена DOT. Більшістю голосів було схвалено пропозицію, яка встановлює жорстку верхню межу загальної пропозиції DOT на рівні 2,1 мільярда монет. Про це повідомляє The Block.

Нова модель емісії

Це рішення скасовує попередню модель, яка передбачала необмежену емісію та щорічний випуск 120 мільйонів нових токенів DOT. Замість цього нова модель запроваджує графік дворічного періоду інфляції, після якого загальна кількість токенів буде обмежена.

«До 2040 року пропозиція складе ~1,91 мільярда за моделлю Референдуму 1710 проти ~3,4 мільярда за поточною моделлю 120 млн/рік», — пояснили в Polkadot.

Рішення було ухвалене через систему управління Polkadot DAO, де власники токенів можуть голосувати за пропозиції щодо розвитку екосистеми.

На тлі цієї новини ціна DOT за останній тиждень зросла на 9,8%, хоча за останню добу зазнала корекції на 2,2%, торгуючись на рівні $4,32.

Що таке токеноміка і чому обмеження емісії є таким важливим?

Токеноміка (від слів «токен» та «економіка») — це наука про економічну модель криптовалютного токена. Вона визначає правила, за якими токен створюється, розподіляється та використовується в екосистемі. Ключовим елементом токеноміки є політика емісії, тобто те, як і в якій кількості випускаються нові монети.

Існує два основні підходи:

Інфляційний (необмежена емісія): Нові токени постійно створюються (як у Ethereum або у Polkadot до цього рішення). Це часто використовується для винагороди валідаторів, що підтримують безпеку мережі.

Дефляційний (обмежена емісія): Існує жорстка верхня межа загальної кількості токенів, яка ніколи не буде перевищена. Найвідоміший приклад — біткоїн, максимальна пропозиція якого назавжди обмежена 21 мільйоном монет.

Обмеження емісії робить актив дефіцитним. За умови сталого або зростаючого попиту, обмежена пропозиція є потужним фактором, що може сприяти зростанню вартості активу в довгостроковій перспективі.

