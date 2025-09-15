Multi від Мінфін
15 вересня 2025, 11:37

НБУ та UAnimals запустили благодійну акцію зі збору монет на допомогу тваринам

Національний банк України спільно з гуманістичним рухом UAnimals оголосив про старт щорічної благодійної акції «#PowerCoins». Її мета — зібрати монети, що вийшли з активного обігу, та спрямувати їх на допомогу тваринам, які постраждали внаслідок війни. Акція триватиме з 15 вересня до 28 листопада 2025 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України спільно з гуманістичним рухом UAnimals оголосив про старт щорічної благодійної акції «#PowerCoins».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На що підуть зібрані кошти

Усі зібрані кошти будуть перераховані на спеціальний рахунок фонду UAnimals і спрямовані на три ключові напрямки:

  • Корм для евакуйованих тварин у притулках та на тимчасових перетримках.
  • Лікування та реабілітація тварин, що зазнали поранень чи хвороб.
  • Облаштування вольєрів та безпечних місць у притулках, що приймають тварин із зони бойових дій.

Подвійна мета: допомога та виховання

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, ця акція є не лише способом допомогти, а й важливою складовою розвитку фінансової культури та благодійності, особливо серед молоді.

«Маємо вчити молоде покоління не тільки вести особистий бюджет, заощаджувати, інвестувати, але й долучатися до спільної справи і допомагати тим, хто не може самотужки про себе подбати», — наголосив він.

Керівниця відділу стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Чевганюк додала, що акція має і виховну мету.

«Вона не лише рятує життя тварин, а й виховує в дітях гуманність та відповідальність, показує, як маленькі дії творять великий вплив», — сказала вона.

Як долучитися до акції

Для участі в ініціативі необхідно зібрати монети номіналами 10, 50 копійок, а також 1, 2, 5 та 10 гривень і принести їх до найближчого відділення банків-партнерів — Ощадбанку або ПУМБ. Банки зарахують кошти на рахунок UAnimals.

В рамках акції також заплановано низку освітніх заходів для навчальних закладів, зокрема челендж «ДоброБінго», створення стінгазет «Бюджет турботи» для розвитку фінансової грамотності та кіноклуб «Друзі назавжди».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
