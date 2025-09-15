Гетманцев не вірить в обвал гривні

Курс гривні до долара залишатиметься стабільним, і наразі йому нічого не загрожує. Проблеми можуть виникнути лише в разі значних перебоїв з надходженням міжнародної фінансової допомоги, однак такий сценарій є малоймовірним. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За словами Данила Гетманцева, стабільність курсу підтримується кількома ключовими факторами.

«У бюджетній декларації у нас середньорічний курс 44,7 гривень за долар. У нас досить великі резерви НБУ, що позитивно впливає на курс», — сказав він.

Він визнав, що в України є суттєві проблеми з торговельним балансом (імпорт значно перевищує експорт), однак цей негативний фактор наразі повністю компенсується надходженнями міжнародної допомоги.

«Якщо вона буде ритмічна, то ніякого тиску на курс не буде. Якщо будуть проблеми з міжнародною допомогою, то будуть і проблеми з курсом. Але поки що такі ризики не високі», — підсумував нардеп.

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту