Курс гривні до долара залишатиметься стабільним, і наразі йому нічого не загрожує. Проблеми можуть виникнути лише в разі значних перебоїв з надходженням міжнародної фінансової допомоги, однак такий сценарій є малоймовірним. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна.
15 вересня 2025, 12:22
Гетманцев не вірить в обвал гривні
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
За словами Данила Гетманцева, стабільність курсу підтримується кількома ключовими факторами.
«У бюджетній декларації у нас середньорічний курс 44,7 гривень за долар. У нас досить великі резерви НБУ, що позитивно впливає на курс», — сказав він.
Він визнав, що в України є суттєві проблеми з торговельним балансом (імпорт значно перевищує експорт), однак цей негативний фактор наразі повністю компенсується надходженнями міжнародної допомоги.
«Якщо вона буде ритмічна, то ніякого тиску на курс не буде. Якщо будуть проблеми з міжнародною допомогою, то будуть і проблеми з курсом. Але поки що такі ризики не високі», — підсумував нардеп.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі - 2