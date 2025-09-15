Multi від Мінфін
15 вересня 2025, 11:12

У МВФ хочуть, аби Україна переглянула оподаткування посилок — Гетманцев

Міжнародний валютний фонд (МВФ) на переговорах з Україною запропонував переглянути систему оподаткування посилок із закордонних інтернет-магазинів. Водночас попри дефіцит бюджету на 2026 рік у розмірі $10 мільярдів, глобального підвищення податків, як-от ПДВ, наразі не планується. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) на переговорах з Україною запропонував переглянути систему оподаткування посилок із закордонних інтернет-магазинів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Точкові зміни замість глобального підвищення

Він нагадав, що ще на початку 2025 року зареєстрував законопроєкт, що передбачає запровадження 20% ПДВ на всі товари, які купуються на закордонних маркетплейсах, незалежно від їхньої вартості. При цьому ввізне мито, як і зараз, пропонується стягувати лише з товарів, дорожчих за 150 євро.

За словами депутата, влада наразі обговорює лише подібні точкові зміни, а не глобальне підвищення податків, для покриття дефіциту бюджету у $10 млрд.

«Точно на столі зараз немає глобального підвищення ставки ПДВ […] Ми $10 мільярдів не зберемо підвищенням ПДВ. 1% ПДВ коштує 50 млрд гривень по року. Це ж нам треба ставку ПДВ підвищити до 30%. Це ж безглуздя! Такого не буде», — пояснив він.

Однак Гетманцев не виключив, що у критичній ситуації можливі будь-які варіанти, але лише після того, як будуть вичерпані всі інші можливості.

Пошук коштів триває

Голова комітету зазначив, що переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування дефіциту триватимуть до фінального ухвалення бюджету на 2026 рік у листопаді.

Паралельно уряд шукає й інші джерела наповнення бюджету. Зокрема, було запропоновано запровадити автоматичне оподаткування доходів від цифрових платформ (як-от OLX) за пільговою ставкою 5%, а також повернутися до розгляду законопроєкту про акциз на солодкі газовані напої.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
3212242
3212242
15 вересня 2025, 11:25
#
Давайте вже податок на повітря.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
