Митники з початку року виявили порушень на майже 8 мільярдів гривень

Працівники Державної митної служби впродовж січня-серпня виявили понад 6,4 тис. порушень на суму 7,7 млрд грн. Про це повідомляє Держмитслужба .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Порушення на митниці

«За 8 місяців 2025 року митні органи виявили 6 437 порушень митних правил на 7,7 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

У 2 324 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 728 млн гривень.

Зокрема, промислових товарів на 516 млн грн, транспортних засобів на понад 138 млн грн, продовольчих товарів на 48 млн грн і валюти на 26 млн грн.

У 1 365 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 46 млн грн, стягнуто до Держбюджету 40 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.

На розгляд до суду митницями передано 3 558 справ про порушення митних правил на суму понад 6,8 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 3,4 млрд грн.