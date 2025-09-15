У Литві хочуть продовжити тимчасовий захист українських біженців до березня 2027 року

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує продовжити тимчасовий захист громадян України, які втекли від війни до березня 2027 року. Про це пише LRT.

Що відомо

«Спільна позиція Європейського Союзу — продовжити тимчасовий захист, оскільки війну ще не закінчено. Це природне рішення», — заявив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович.

За даними МВС Литви, Департамент міграції щодня реєструє 30−40 нових прохань про видачу дозволу на тимчасове проживання на підставі механізму тимчасового захисту, тобто коли особа не може повернутися до своєї країни.

Наразі посвідки на проживання, що видаються громадянам України, чинні до 4 березня 2026 року. Після внесення змін до постанови уряду термін дії виданих на проживання збільшиться на рік.

«Продовження терміну зменшить адміністративне навантаження на українців та співробітників Департаменту міграції, а також полегшить управління потоком заяв із наближенням березня 2026 року», — заявили в МВС Литви.

Продовження тимчасового захисту продовжить також термін, протягом якого іноземці, які працюють у Литві, не зобов'язані володіти литовською мовою.

На початку липня уряд Литви ухвалив рішення не зобов'язувати біженців від війни володіти литовською мовою, доки вони мають статус тимчасового захисту.

За даними Департаменту міграції, наразі тимчасовий захист у Литві надано 47,6 тис. осіб.