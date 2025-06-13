ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року

Країни-члени Європейського Союзу одноголосно підтримали пропозицію про продовження тимчасового захисту для понад 4 мільйонів українців, які залишили свої домівки через повномасштабне вторгнення рф. Цей захист діятиме до 4 березня 2027 року. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

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«Поки росія продовжує тероризувати українських мирних жителів авіаударами, ЄС продовжує демонструвати свою солідарність з українським народом. Ми й надалі пропонуватимемо захист мільйонам українських біженців ще на один рік», — заявив Томаш Семоняк, міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

Він додав, що польське головування також ініціювало обговорення стратегії поступового припинення тимчасового захисту після досягнення справедливого миру.

У найближчому майбутньому ЄС працюватиме над спільними, загальноєвропейськими рішеннями в цій сфері, включно з питанням повернення українців додому.

Тимчасовий захист та його переваги

Механізм тимчасового захисту, вперше активований у березні 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення росії, надає захист великим групам переміщених осіб без необхідності подавати індивідуальні заяви на притулок.

Продовження дії захисту не змінює умов початкового рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист, а також їхніх прав.

Особи, які перебувають під тимчасовим захистом, користуються однаковими правами на території всього ЄС. До них належать:

право на проживання;

доступ до ринку праці та житла;

медична допомога;

соціальне забезпечення;

доступ до освіти для дітей.

Майбутнє: координація переходу та повернення

Окрім продовження тимчасового захисту, країни-члени ЄС обговорюють рекомендації Ради щодо підготовки до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегії виходу).

Ця рекомендація стосуватиметься таких питань, як перехід на інші законні статуси проживання, підготовка до поступового повернення в Україну та активізація надання інформації про доступні варіанти.

Наступні кроки: Рада ЄС офіційно ухвалить рішення про продовження тимчасового захисту на одному зі своїх найближчих засідань.

«Якщо обставини в Україні зміняться, дозволяючи поступове повернення та сталу реінтеграцію, Європейська Комісія може внести пропозицію до Ради про призупинення тимчасового захисту раніше запланованої дати», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Європейська Комісія почала готувати план повернення українських біженців після припинення бойових дій.

Враховуючи необхідність збалансованого підходу, Комісія рекомендує державам-членам готуватися до двох основних сценаріїв.

З одного боку, існує ймовірність, що деякі українці побажають залишитися в країнах ЄС, де вони вже інтегрувалися. Це має відбуватися через законні шляхи, такі як дозволи на довгострокове проживання, студентські візи та регулярний міграційний статус, які замінять тимчасовий захист. Перехід залежатиме від національного законодавства і може бути здійснений до закінчення терміну дії директиви.

З іншого боку, існує ймовірність, що деякі біженці оберуть повернутися в Україну. Це має бути реалізовано через «програми добровільного повернення» — на противагу будь-яким формам примусових депортацій — та «ознайомчі візити», щоб допомогти українцям поїхати додому, зустрітися зі своїми родинами та оцінити ситуацію на місці.

Крім того, новий план сприяє створенню так званих «Хабів Єдності» (Unity Hubs) для інформування біженців про обидва варіанти — інтеграцію та повернення — та зміцнення зв'язків між українцями, які проживають за кордоном. Дорожня карта також передбачає призначення спеціального посланника для нагляду за перехідним процесом на політичному рівні.