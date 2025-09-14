Tesla припинила продаж найдешевшої версії Cybertruck. Причина — ніхто не купує

Tesla зняла з виробництва найдоступнішу модифікацію електричного пікапа Cybertruck менш ніж через п’ять місяців після її запуску. Про це пише Межа з посиланням на Electrek.

Деталі

Модель із заднім приводом (RWD) була представлена у квітні 2025 року як дешевша альтернатива повнопривідній версії, що коштувала від $80 тисяч. Ціна RWD становила $70 тисяч, однак для зниження вартості виробник прибрав низку ключових функцій.

Зокрема, у версії RWD відсутні активна пневмопідвіска, моторизована кришка вантажного відсіку та розетки у кузові. Крім того, автомобіль отримав лише один електродвигун замість двох. Такі зміни зробили модель не привабливою для покупців, і компанія вирішила повністю прибрати її з онлайн-конфігуратора без заміни на інший варіант.

Запуск цієї версії був спробою Tesla підвищити продажі Cybertruck, які виявилися значно нижчими за очікування. Попри заяви про понад мільйон попередніх бронювань і плани виробництва до 250 тис. авто на рік (з потенційним збільшенням до 500 тис.), фактичний обсяг продажів становить близько 20 тис. одиниць на рік.

Причиною низького попиту стали вищі ціни та гірші характеристики серійних моделей порівняно з початковими обіцянками.

Аналітики припускають, що Tesla може у 2026 році оновити Cybertruck, наблизивши його параметри до початково заявлених, щоб перевірити, чи зросте інтерес покупців.