АМКУ дорікнув банкам за маніпуляцію з умовами кешбеків

Антимонопольний комітет України надав десятьом банкам обов’язкові для розгляду рекомендації щодо запобігання порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції стосовно їхніх кешбек-програм.

Що відомо

Рекомендації стосуються як постійних кешбеків, так і тимчасових в межах маркетингових акцій.

Серед іншого комітет виявив випадки, коли сповіщення про такі кешбеки не містять повної та/або точної інформації щодо умов, обмежень та винятків участі в таких програмах лояльності. Як наслідок, це могло вводити споживачів в оману.

Рекомендації надали Ощадбанку, Приватбанку, Креді Агріколь Банку, Південному, Райффайзен, ПУМБ, Sense bank, Універсал Банк, Індустріалбанку та МТБ Банк.

Зобов'язання для банків

Відтак банки зобов’язали зазначати повну/точну/правдиву інформацію щодо умов участі в кешбек-програмах, зокрема в частині наявності обмежень чи винятків.

У випадку великого розміру деталей, банки мають залишати лінки в сповіщеннях чи QR-коди в інформаційних матеріалах з лінками на деталі.