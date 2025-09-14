Укрпошта запустила новий застосунок

Після численних анонсів і переносів новий застосунок Укрпошти вже доступний для завантаження (iOS | Android). Втім, офіційного анонсу від компанії поки не було, пише видання Кошт.

Що відомо про застосунок

При реєстрації в новому застосунку дається три промокоди на безкоштовну доставку.

Новий застосунок дозволяє відстежувати статус посилок в реальному часі та створювати відправлення для подальшого швидкого оформлення у відділенні. Створювати нові відправлення можна як по Україні, так і за кордон і опція доступна для посилок і листів.

Застосунок вимагає створення власного профілю, в яких можна додати адресу доставки і найближче відділення. Для швидкої авторизації у відділеннях застосунок відображає QR-код картки клієнта і прив’язка акаунту за номером телефону.

Разом з окремим розділом для пошуку найближчих відділень на карті фактично це весь функціонал нового застосунку.

Нагадаємо

Раніше генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський анонсував плани запуску застосунку на листопад 2024 року.

Смілянський також розповів, що мобільний застосунок, який Укрпошта використовує для інформування клієнтів нині, вже застарів, і назріла потреба його вдосконалити. За його словами, зокрема наразі його трек потребує введення даних вручну.