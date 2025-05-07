Укрпошта перенесла запуск нового мобільного застосунку

Укрпошта запустить новий мобільний застосунок для клієнтів у другому кварталі 2025 року. Про це повідомила компанія у системі розкриття інформації SMIDA, передає Інтерфакс-Україна.

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«Щодо планів на другий квартал 2025 року — компанія планує запустити новий мобільний застосунок для клієнтів…, де тепер автоматично будуть підвантажуватися посилки, платежі та інші послуги», — йдеться у повідомленні.

Раніше генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський анонсував плани запуску застосунку на листопад 2024 року.

Смілянський також розповів, що мобільний застосунок, який Укрпошта використовує для інформування клієнтів нині, вже застарів, і назріла потреба його вдосконалити. За його словами, зокрема наразі його трек потребує введення даних вручну.

В новому застосунку вони «залітатимуть» автоматично, щойно до клієнта прямуватиме посилка, будуть приходити push-сповіщення. В новому застосунку можна буде посилку перенаправити на інше відділення, оплатити її, бачити всі етапи шляху її доставки.

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Смілянський підкреслив, що новий мобільний застосунок — це власна розробка IT-департаменту Укрпошти. У 2024 році він проходив тестування за допомогою 22 тис. працівників компанії.