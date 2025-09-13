Ринок мотоциклів охолов: продажі в серпні знизилися на 19%

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Динаміка ринку мотоциклів

Загальний обсяг офіційно оформлених покупок мотоциклів усіх типів у серпні склав 8,6 тис. Ці обсяги менші, ніж були у попередньому місяці (липні) на 19%, і також менші, ніж було торік у серпні-2024, на 1,2%. Схоже на те, що ці числа свідчать про закінчення високого сезону у сегменті «мото» для поточного року.

Серед загальної кількості 60,7% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 5199 шт.

На внутрішньому ринку було укладено 2676 угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 31,2% від загальної кількості.

Ще 8,1% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (694 шт.).

За окремими підсегментами динаміка торгів мотоциклами, де дуже чітко виражена сезонність, й першочергове значення має порівняння саме рік до року, виглядає наступним чином (М-М — у порівнянні до попереднього місяця, Y-Y — у порівнянні до такого ж періоду минулого року):

Внутрішні перепродажі: −22,1% M-M, −5,8% Y-Y

Імпорт вживаних: −14,4% M-M, +26,0% Y-Y

Імпорт нових: −17,9% M-M, −1,5% Y-Y

Найпопулярніші мотоцикли на внутрішньому ринку

На внутрішньому ринку мотоциклів — без несподіванок: «японці» й далі утримують першість. Honda і Yamaha традиційно лідирують, демонструючи стабільний попит, особливо серед тих, хто цінує надійність та перевірену класику. За ними — щільна група доступних брендів: Geon, Lifan, Kovi, Musstang, Bajaj — вибір тих, хто шукає двоколісний транспорт без переплат, між яким у цьому списку «втиснулись» старожили ринку Suzuki та Kawasaki.

Найпопулярніші вживані мотоцикли, привезені з-за кордону

У сегменті «пригнаних» — справжній байкерський інтернаціонал. Найбільше ввозять класичних «японців» — Honda, Yamaha, Suzuki та Kawasaki залишаються незмінною четвіркою лідерів, що обирають як новачки, так і досвідчені райдери.

Але зростає і частка мотоциклів «з характером»: Harley-Davidson упевнено тримається в середині списку, а Ducati, Indian, KTM і Triumph — нагадують, що для когось мотоцикл це не просто транспорт, а стиль життя. І попри вік, ці машини приїжджають з амбіціями на нове життя на українських дорогах.

Найпопулярніші нові мотоцикли

У сегменті нових мотоциклів в Україні лідирують бренди, добре знайомі покупцям із бюджетного та утилітарного сегментів — Musstang, Lifan, Spark, Forte, Kovi, Geon. Їх обирають за простоту, ремонтопридатність і доступну ціну. На додачу — стабільний попит на Bajaj та Shineray.

Цього разу серед десятки марок мотоциклів, які були придбані новими, знайшлося місце лише для одного виробника, що не з Китаю чи Індії — японській Honda.