Мінцифри оновило правила для сфери азартних ігор

Кабінет міністрів ухвалив постанову про ліцензійні умови у сфері азартних ігор, що дозволить PlayCity розпочати видачу нових ліцензій організаторам грального бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Що це дасть

«У результаті це згенерує майже 50 млн грн додаткових надходжень у державний бюджет від ліцензійних платежів вже найближчим часом», — запевняють в міністерстві.

Ліцензійні умови визначатимуть порядок і вичерпний перелік документів для отримання ліцензій, а також обов'язкові вимоги для здійснення діяльності в індустрії.

Нові ліцензійні умови передбачають посилені вимоги до компаній, що працюють у сфері азартних ігор.

Для отримання ліцензії обов’язкова бездоганна ділова репутація, відсутність зв’язків із державою-агресором та впровадження усіх необхідних механізмів відповідальної гри.

Нові вимоги стосуються і тих, хто лише подає заявку на ліцензію, і чинних ліцензіатів. В останніх є два місяці, щоб подати до PlayCity документи про відповідність вимогам.

У разі недотримання вимог до організаторів азартних ігор можуть бути застосовані санкції у вигляді штрафів чи припинення дії ліцензії.