ЦБ Туреччини знизив ставку до рівня 40,5%

Комітет із грошово-кредитної політики Центрального банку Турецької Республіки за підсумками засідання 11 вересня вирішив знизити ключову відсоткову ставку з 43% до 40,5% — на 250 базисних пунктів (б.п.). Рішення пояснюється уповільненням інфляції країни.

Зниження ставки

Комітет також знизив ставку ЦБ за кредитами овернайт із 46% до 43,5% і ставку за позиками овернайт із 41,5% до 39%.

«Жорстка грошово-кредитна політика, яка зберігатиметься до досягнення цінової стабільності, посилить процес дезінфляції через попит, обмінний курс та очікування», — йдеться в заяві ЦБ.

Комітет обіцяє визначати розмір ключової ставки з огляду на фактичну та очікувану інфляцію, щоб забезпечити жорсткість, необхідну для прогнозованої траєкторії дезінфляції відповідно до проміжних цільових показників. Розмір кроку виважено переглядатиметься на кожному засіданні з акцентом на прогноз інфляції, зазначено в коментарях.