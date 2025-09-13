Що буде з депозитними ставками восени. Прогноз банкіра

У найближчі 1,5 місяці середні ставки за гривневими депозитами залежно від терміну розміщення залишаться на рівні 13−14,5% річних. Такий прогноз надав Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Як зміняться ставки

За словами банкіра, протягом трьох місяців спостерігається поступове зниження інфляції. Тому дохідність для клієнтів за вкладами за «старої» облікової ставки автоматично зросте.

«У річному вимірі інфляція скоротилася з 15,9% на початку червня до 13,2% у серпні. Відтак найближчим часом за збереження наявних депозитних ставок розмір пасивного прибутку може збільшитися до 3%», — пояснив експерт.

За його розрахунками, до кінця жовтня залежно від терміну вкладу найбільші ставки пропонуватимуться на вклади терміном від 6 до 9 місяців, а також на річні депозити.

Він вважає, що протягом вересня-жовтня понад 70% нових вкладів відкриватиметься саме на такі терміни. Близько 15% становитимуть вклади від 3 до 6 місяців, а частки вкладів на 9−12 місяців та понад 1 рік складуть по 5−7%.

Замотаєв не виключає, що у вересні-жовтні деякі банки можуть розпочати «сезон лояльності», пропонуючи новим вкладникам додаткові бонуси до 1 в.п. до чинних ставок. Саме тому, на його думку, максимальні ставки можуть сягнути 16.5−17% річних.

Крім того, можливе запровадження додаткових преференцій, приміром, у випадку дострокового розірвання договору або більш вигідні умови для депозитів, що передбачають можливість поповнення вкладу чи зняття нарахованих відсотків.

«Як і раніше, регулятор сприятиме активному розвитку короткострокових вкладів, тому банки збережуть високу дохідність саме таких депозитів. Разом із тим, ми припускаємо, що восени активність громадян буде помітною і в інших сегментах: багато що залежатиме від стратегії банків із залучення коштів населення, їх маркетингової активності та впроваджених акцій і стартових бонусів за відкриття вкладів», — зазначив фахівець.

«Депозити — це не про „золоті гори“ і не про надприбутки. Однак, і це, на мій погляд, є найважливішим: громадяни не втратять купівельну спроможність заощаджень, а за позитивних економічних умов матимуть змогу незначно заробити на власних заощадженнях», — наголосив експерт.

На думку банкіра, розвиток гривневих депозитів восени залежатиме від низки важливих факторів, серед яких:

Ситуація на валютному ринку. Стабільні курси долара та євро (відповідно міцна гривня) стимулюватимуть цікавість громадян до розміщення коштів на гривневих депозитах. Подальший розвиток економіки та рівень інфляції. Якщо тренд до зменшення інфляції триватиме (за прогнозами очікується, що наприкінці року інфляція не перевищить 10% у річному вимірі), то варто очікувати подальшого зниження облікової ставки. Відтак громадяни можуть поводитися більш гнучко, відкриваючи вклади за найвищими на поточний момент ставками. Безпекова ситуація в країні. Від воєнних ризиків до енергетичної безпеки: чим менший ступінь невизначеності, тим більше громадян поводитиметься впевнено, плануючи своє життя стратегічно. Збереження та примноження власних заощаджень — це природне прагнення до впорядкованого, гармонійного життя.

«Швидкий мир — радше гіпотеза, проте для потенційних вкладників украй важливо розуміти поточний безпековий рівень. Адже покласти гроші на депозит тією чи іншою мірою вимагає від людини впевненості в завтрашньому дні. Розуміємо, що марно закликати людей відкривати вклади, адже це не „рулетка“, ніхто не планує марно наражатися на ризики. Тому кількість вкладників, окрім суто економічних передумов, залежатиме ще й від воєнних чинників. Своєю чергою банки докладатимуть максимум зусиль, щоб спонукати людей до більшої довіри до гривні та відповідно до гривневих вкладів. Якщо позитивні прогнози справдяться, то варто очікувати, що у 2025 році порівняно з минулим роком кількість нових вкладників може зрости щонайменше на 5−7%», — підсумував Замотаєв.