12 вересня 2025, 19:33

«Vodafone Україна» підвищила ціну викупу євробондів до 92% від номіналу

Другий за величиною мобільний оператор України, «Vodafone Україна», вдруге підвищив ціну в рамках четвертого тендеру з викупу власних єврооблігацій, довівши її до 92% від номіналу. Процес викупу паперів пов'язаний із виплатою компанією дивідендів своєму акціонеру. Про це йдеться у повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі, передає «Інтерфакс-Україна».

Другий за величиною мобільний оператор України, «Vodafone Україна», вдруге підвищив ціну в рамках четвертого тендеру з викупу власних єврооблігацій, довівши її до 92% від номіналу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі четвертого тендеру

Спочатку в рамках цього тендеру ціна викупу була встановлена на рівні 85% від номіналу, а наприкінці серпня підвищена до 90%. Тепер компанія пропонує ще кращі умови — 92%.

Максимальний обсяг викупу залишається на рівні $5,12 млн. Компанія також продовжила термін прийому заявок до 18 вересня, а розрахунки за ними плануються на 25 вересня.

Чому компанія викуповує облігації

Викуп єврооблігацій є обов'язковою умовою, прописаною в проспекті емісії цінних паперів. Згідно з нею, щоразу, коли компанія виплачує дивіденди своєму акціонеру за межі України, вона зобов'язана запропонувати власникам облігацій продати їх на аналогічну суму.

У квітні 2025 року «Vodafone Україна» оголосив про виплату дивідендів за 2024 рік. Через обмеження НБУ, вони сплачуються щомісячними траншами, еквівалентними приблизно €1 млн, що і запускає серію тендерів з викупу.

Результати попередніх викупів

Протягом кількох місяців компанія провела вже три пропозиції з викупу. Ціна при цьому коливалася: дебютний викуп відбувся за ціною 99% від номіналу, другий — 90%, а третій — 85%. Третій тендер викликав значний ажіотаж: на пропозицію викупити папери на $4,67 млн надійшли заявки на $53,4 млн, з яких було задоволено на $5,2 млн.

Після проведених викупів в обігу залишаються єврооблігації компанії на суму $292,5 млн із загального випуску в $300 млн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
12 вересня 2025, 20:32
#
В Харкові Водафон регулярно відключає абонентів позбавляючи їх як доступу в інтернет так і можливості зробити чи прийняти дзвінок. Спроби з’ясувати чому це відбуваєтся вперлися в глуху стіну: спочатку оператори вмикали «дурника» і в кращому випадку далави непотрібні поради про перемикання режиму «в літаку», в гіршому завершуючи розмову просто через хвилину після того як вони задали витання і я не встиг написати детальну відповідь.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
