«Vodafone Україна» підвищила ціну викупу євробондів до 92% від номіналу

Другий за величиною мобільний оператор України, «Vodafone Україна», вдруге підвищив ціну в рамках четвертого тендеру з викупу власних єврооблігацій, довівши її до 92% від номіналу. Процес викупу паперів пов'язаний із виплатою компанією дивідендів своєму акціонеру. Про це йдеться у повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі, передає «Інтерфакс-Україна».

Деталі четвертого тендеру

Спочатку в рамках цього тендеру ціна викупу була встановлена на рівні 85% від номіналу, а наприкінці серпня підвищена до 90%. Тепер компанія пропонує ще кращі умови — 92%.

Максимальний обсяг викупу залишається на рівні $5,12 млн. Компанія також продовжила термін прийому заявок до 18 вересня, а розрахунки за ними плануються на 25 вересня.

Чому компанія викуповує облігації

Викуп єврооблігацій є обов'язковою умовою, прописаною в проспекті емісії цінних паперів. Згідно з нею, щоразу, коли компанія виплачує дивіденди своєму акціонеру за межі України, вона зобов'язана запропонувати власникам облігацій продати їх на аналогічну суму.

У квітні 2025 року «Vodafone Україна» оголосив про виплату дивідендів за 2024 рік. Через обмеження НБУ, вони сплачуються щомісячними траншами, еквівалентними приблизно €1 млн, що і запускає серію тендерів з викупу.

Результати попередніх викупів

Протягом кількох місяців компанія провела вже три пропозиції з викупу. Ціна при цьому коливалася: дебютний викуп відбувся за ціною 99% від номіналу, другий — 90%, а третій — 85%. Третій тендер викликав значний ажіотаж: на пропозицію викупити папери на $4,67 млн надійшли заявки на $53,4 млн, з яких було задоволено на $5,2 млн.

Після проведених викупів в обігу залишаються єврооблігації компанії на суму $292,5 млн із загального випуску в $300 млн.