Дешеві гроші повертаються і не дивно, що ринки зеленіють

Дивно-скажений тиждень закінчився, але дивувалися та скаженіли зовсім не з того приводу, що очікували. Начебто, всі головні події останніх днів мали бути пов’язані з макроекономікою, а саме ревізією даних щодо ринка праці та оголошення індексів інфляції у серпні, але вишеньку на торті подарував корпоративний сектор, пише у Facebook фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Ринок праці демонструє слабкість

У вівторок Бюро статистики праці оголосило оновлені дані щодо ринку праці. Як з’ясувалося, станом на березень цього року кількість створених робочих місць за попередні дванадцять місяців була переглянута в бік зниження на 911 тисяч. Не знаю, хто винуватий в тому, що раніше були «приписки», але той факт, що робочих місць було створено на майже мільйон менше, ніж повідомляли офіційно, сигналізує про те, що економіка охолоджується. І це, до речі, не єдиний сигнал — кількість заявок з безробіття зростає вже протягом семи тижнів поспіль і цього тижня досягла найвищого рівня з жовтня 2021 року. Тож, очевидно, що ринок праці не в найкращому стані і його потрібно рятувати.

Інфляція знову прискорюється

Дані про зростання цін, оголошені в четвер, теж навряд чи порадували — індекс споживчої інфляції (СРІ) зростає вже четвертий місяць поспіль, у серпні інфляція склала 2.9%, в річному вимірі, і поки що це найвищий показник з початку року. Схоже, що цільовий показник у 2% залишився десь за бортом, далеко позаду, особливо, якщо взяти до уваги, що…

Дилема ФРС: зниження ставки на тлі зростання цін

Наступного тижня ФРС, з ймовірністю 93%, знизить облікову ставку. І якщо на початку тижня, після ревізії даних щодо ринка праці, було чутно багато голосів на підтримку подвійного зниження, на 50 бп, то оголошення даних про зростання темпів інфляції зменшило апетити до 25 бп. В цілому, непросте для ФРС рішення, адже зниження ставки при високій інфляції загрожує подальшим прискоренням зростання цін. Але вибираючи між приборканням інфляції та порятунком ринку праці ФРС вибирає останнє. Та й Трамп тисне із шаленою силою і це не можна не враховувати…

Золото та біткоїн у виграші

В подібній ситуації, коли інфляція зростає, а ставку знижують, у виграші залишається золото. І не просто у виграші, а в подвійному, бо обидва фактори — це гарні стимули для зростання ціни на жовтий метал, а до того ж подібні співпадіння трапляються ой як не часто. Власне й без цього додаткового каталізатору золото претендує на звання «актив року», продемонструвавши зростання на 41% і впевнено обігнавши S&P 500 (12%) та Nasdaq (14%), але додатковий поштовх ніколи не завадить. Так що, шоу продовжується і черговий історичний максимум цього тижня додає оптимізму.

Адепти «цифрового золота» теж ожили: Michael Saylor прогнозує, що ціна на біткоїн до кінця року сягне $150,000. Tom Lee вважає, що буде $200,000. Хто більше?! З початку року ціна на біткоїн виросла на 23%, що теж надихає і продовжить надихати, аж поки ціна не впаде.

Ейфорія на ринках: повернення дешевих грошей

Отже, як бачите, дешеві гроші повертаються і не дивно, що ринки зеленіють… Все зростає, як на дріжджах, і багато хто вірить, що цей процес ніколи не закінчиться, а це, в свою чергу, в котрий раз підтверджує, що людська природа не змінюється з часом і природна схильність людства до оптимізму та віри в чудеса і солодкі обіцянки невмируща.

Чудо від Oracle: мільярди з повітря

І тепер про головне — про те, як за декілька годин з п’янкого аромату щедрих обіцянок було створено декілька сотень мільярдів самих справжніх американських доларів. Автором чуда з чудес стала Oracle, вартість акцій якої злетіла на 40% після того, як компанія оголосила квартальні результати, що виявилися нижче за прогнози і по виручці, і по прибутку.

Ну, чим не meme-акція вартістю в майже трильйон?! Але інвестори, добре навчені засновником Tesla, чудово знають, що для зростання ціни головне — не результати, а обіцянки, треба тільки вміти їх роздавати. І мусимо визнати, що цього тижня Oracle продемонструвала справжній майстер-клас, розповівши інвесторам про існуючі замовлення на майбутнє і плани зростати приблизно на 94% щорічно, в середньому, протягом наступних 4 років.

І чи так вже важливо, що основним спонсором цього зростання має стати OpenAI, який укладає з Oracle контракт на $300 мільярдів, яких у нього немає?! Натомість є всього $12 мільярдів виручки на рік, $11 мільярдів збитків та витрати грошових коштів (cash burn rate) на рівні $8 мільярдів. Але це не біда, бо OpenAI вміє обіцяти не гірше за Oracle і планує досягнути виручки у $125 мільярдів вже через чотири роки. Ну й, очевидно, на тлі бурхливого зростання збирається активно залучати гроші від інвесторів. В підсумку, перспективи шалені, зростання космічне і гроші потечуть рікою. Ось тільки від таких прогнозів стає трохи лячно, хоча оптимісти кажуть, що це тільки початок ери АІ і далі буде тільки краще… І так до самого кінця!