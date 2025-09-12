Multi від Мінфін
12 вересня 2025, 18:04

BlackRock планує токенізувати ETF після успіху біткоїн-фонду

Американська інвесткомпанія BlackRock розглядає можливість цифрової трансформації своїх біржових фондів (ETF) шляхом їх токенізації на блокчейні. Компанія працює над створенням токенізованих фондів, прив'язаних до реальних активів, таких як акції, з урахуванням регуляторних вимог. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Американська інвесткомпанія BlackRock розглядає можливість цифрової трансформації своїх біржових фондів (ETF) шляхом їх токенізації на блокчейні.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У 2024 році BlackRock запустила токенізований грошовий ринковий фонд BUIDL, який зріс до понад $2 мільярдів і став популярним на криптоплатформах. Це також відбулося після гучного дебюту її спотового біткоїн-ETF, який швидко став одним із найпопулярніших подібних фондів в історії.

Токенізація означає створення цифрової версії традиційного активу, яка може вільно циркулювати на блокчейні. Для ETF це відкриває можливості торгівлі поза традиційними біржовими годинами, полегшує доступ до американських продуктів в інших країнах та створює нові варіанти використання токенів як застави у криптосистемах.

Ідея токенізованих ETF викликає значний інтерес у фінансовій індустрії як крок до повнішого переходу ринків на блокчейн. Попередні успіхи токенізованих грошових ринкових фондів, зокрема від BlackRock та Franklin Templeton, відкрили шлях для більш ширшої адаптації.

BlackRock активно підтримує цифрові активи, тестуючи торги токенізованими фондами на інфраструктурі JPMorgan Onyx (Kinexys) і просуваючи цифрові моделі розрахунків. Генеральний директор Ларрі Фінк неодноразово заявляв, що будь-який фінансовий актив може бути токенізований.

Хоча токенізовані активи поки що займають невелику частку ринку — близько $28 млрд порівняно з багатотрильйонною індустрією ETF у США, роль BlackRock демонструє прагнення традиційної фінансової індустрії дослідити потенціал блокчейну для спрощення розрахунків, колатеральних операцій і швидкості торгів.

Водночас біржі, такі як Nasdaq, просять регуляторів дозволити торгівлю токенізованими акціями, що може стати першим масштабним тестом блокчейн-технологій у центрі американських фондових ринків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
zephyr
zephyr
12 вересня 2025, 18:36
#
ONDO вверх. За RWE- будущее, особенно для украинцев.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
