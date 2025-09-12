Британія ввела нові санкції проти «тіньового флоту» та постачальників компонентів для зброї рф

Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій, спрямованих проти росії. Обмеження торкнуться суден, що перевозять російську нафту, а також компаній та окремих осіб, які постачають електроніку, хімічні речовини та вибухові речовини, що використовуються для виробництва зброї. Про це повідомляє Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Британський уряд заявив, що цей пакет є відповіддю на нещодавню російську агресію, маючи на увазі збільшення кількості атак російських дронів та ракет на Україну останніми місяцями, а також порушення повітряного простору НАТО над Польщею у середу, 10 вересня.

Заява міністра закордонних справ

«Міжнародні дії щодо посилення економічного тиску на росію та перекриття критично важливих грошових потоків, які їй відчайдушно потрібні для оплати цієї незаконної війни, є життєво важливими», — заявила новий міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер під час візиту до Києва у п'ятницю, 12 вересня.

«Ці санкції формують наступний етап у провідних зусиллях Великої Британії з посилення економічного тиску разом з нашою безпековою підтримкою», — додала вона.

Деталі

Нові санкції спрямовані проти:

70 суден, які використовуються для транспортування російської нафти.

30 компаній та окремих осіб, які причетні до постачання російській армії обладнання, що використовується в системах озброєнь. Серед них одна китайська компанія з виробництва електроніки та одна фірма, розташована в Туреччині.

Реакція Китаю

Посольство Китаю заявило, що направило Великій Британії «серйозне подання» з протестом проти санкцій проти трьох китайських компаній.

«Ці санкції є односторонніми діями без будь-яких підстав у міжнародному праві. Вони підривають законні права та інтереси китайських підприємств», — заявив представник посольства Китаю.