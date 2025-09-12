Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій, спрямованих проти росії. Обмеження торкнуться суден, що перевозять російську нафту, а також компаній та окремих осіб, які постачають електроніку, хімічні речовини та вибухові речовини, що використовуються для виробництва зброї. Про це повідомляє Reuters.
Британія ввела нові санкції проти «тіньового флоту» та постачальників компонентів для зброї рф
Британський уряд заявив, що цей пакет є відповіддю на нещодавню російську агресію, маючи на увазі збільшення кількості атак російських дронів та ракет на Україну останніми місяцями, а також порушення повітряного простору НАТО над Польщею у середу, 10 вересня.
Заява міністра закордонних справ
«Міжнародні дії щодо посилення економічного тиску на росію та перекриття критично важливих грошових потоків, які їй відчайдушно потрібні для оплати цієї незаконної війни, є життєво важливими», — заявила новий міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер під час візиту до Києва у п'ятницю, 12 вересня.
«Ці санкції формують наступний етап у провідних зусиллях Великої Британії з посилення економічного тиску разом з нашою безпековою підтримкою», — додала вона.
Деталі
Нові санкції спрямовані проти:
- 70 суден, які використовуються для транспортування російської нафти.
- 30 компаній та окремих осіб, які причетні до постачання російській армії обладнання, що використовується в системах озброєнь. Серед них одна китайська компанія з виробництва електроніки та одна фірма, розташована в Туреччині.
Реакція Китаю
Посольство Китаю заявило, що направило Великій Британії «серйозне подання» з протестом проти санкцій проти трьох китайських компаній.
«Ці санкції є односторонніми діями без будь-яких підстав у міжнародному праві. Вони підривають законні права та інтереси китайських підприємств», — заявив представник посольства Китаю.
