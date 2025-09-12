IPO Klarna та зліт Mistral: європейський тех-сектор демонструє ознаки відродження

Низка гучних успіхів європейських технологічних компаній цього тижня, включно з довгоочікуваним IPO шведської фінтех-компанії Klarna та багатомільярдними оцінками ШІ-стартапів Mistral та ElevenLabs, відродила надії на здатність Європи конкурувати з технологічними гігантами США та Азії. Про це у п'ятницю, 12 вересня, пише CNBC.

Тиждень великих угод

Цього тижня європейський тех-сектор отримав потужний імпульс:

Klarna: Шведський фінтех-гігант у четвер дебютував на Нью-Йоркській фондовій біржі, завершивши перший день торгів з ринковою вартістю понад $17 мільярдів.

Mistral: Французький ШІ-стартап, конкурент OpenAI, підтвердив залучення €1,7 мільярда в раунді фінансування, очолюваному нідерландським гігантом з виробництва чипів ASML. Оцінка Mistral зросла до €11,7 мільярда.

ElevenLabs: Лондонський ШІ-стартап оголосив про вторинний продаж акцій, що подвоїв його оцінку до $6,6 мільярда.

«Хвиля, що зростає»: погляд інвесторів

Ці успіхи відбуваються на тлі попередніх труднощів, коли вторгнення росії в Україну у 2022 році та зростання процентних ставок вдарили по тех-сектору. Однак інвестори вважають, що екосистема стає лише сильнішою.

Експерти вважають, що європейські стартапи тепер «народжуються глобальними з першого дня», а сама Європа може розглядатися як «тиха гавань» для інвестицій на тлі геополітичних ризиків у світі.

Проблеми залишаються: фрагментація та фінансування

Попри оптимізм, Європа все ще стикається із системними проблемами, що заважають її компаніям досягати масштабів американських та азійських конкурентів. Головними з них є недостатнє фінансування з боку пенсійних фондів та, що найважливіше, фрагментація ринку.

Для вирішення цієї проблеми було запропоновано ініціативу «EU Inc.», що передбачає створення єдиної загальноєвропейської юридичної бази для стартапів.