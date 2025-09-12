Долар подешевшав, євро подорожчало: НБУ встановив курси валют на понеділок

Національний банк України встановив на 15 вересня офіційний курс гривні на рівні 41,28 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 3 копійки.

Валютний ринок

Нацбанк на 15 вересня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 48,39 грн (на 12 вересня курс було встановлено на рівні 48,27 грн). Європейська валюта подорожчала на 12 копійок.

