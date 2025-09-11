Долар подорожчав на 10 копійок: НБУ встановив курси валют на п'ятницю

Національний банк України встановив на 12 вересня офіційний курс гривні на рівні 41,31 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 10 копійок.

Валютний ринок

Нацбанк на 12 вересня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 48,27 грн (на 11 вересня курс було встановлено на рівні 48,24 грн). Європейська валюта подорожчала на 3 копійки.

