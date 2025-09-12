ЄС виділяє 40 мільйонів євро на допомогу українцям у зимовий період

Європейська Комісія виділяє додаткові 40 млн євро гуманітарного фінансування, щоб допомогти українцям пережити четверту зиму в умовах повномасштабної війни. Ця нова підтримка має посилити готовність країни до зимового періоду та захистити цивільне населення від екстремальних холодів, повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Партнери ЄС з гуманітарної допомоги надаватимуть матеріали для облаштування прихистків, ремонтуватимуть пошкоджені будинки та центри для внутрішньо переміщених осіб, а також покращуватимуть доступ до води, санітарії та опалення. Фінансування включатиме:

грошову допомогу;

тверде паливо;

опалювальні прилади та ізоляційні матеріали;

облаштування екстрених пунктів обігріву.

Особливу увагу буде приділено вразливим групам населення, таким як люди похилого віку, діти, особи з інвалідністю та сім'ї ВПО, які проживають у колективних прихистках.

Підтримка від ЄС

ЄС вже направив понад 156 000 тонн гуманітарної допомоги через Механізм цивільного захисту. У відповідь на широкомасштабне руйнування енергетичної інфраструктури України ця підтримка включає енергетичне обладнання, зокрема 9 342 генератори, 6 917 трансформаторів та мільйони енергоощадних LED-ламп.

Паралельно ЄС та його країни-члени мобілізували понад 4,2 млрд євро гуманітарної допомоги для України та сусідніх країн. Євросоюз також скоординував медичну евакуацію понад 4 500 пацієнтів з України до лікарень у 22 європейських країнах для лікування.