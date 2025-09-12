Європейська Комісія виділяє додаткові 40 млн євро гуманітарного фінансування, щоб допомогти українцям пережити четверту зиму в умовах повномасштабної війни. Ця нова підтримка має посилити готовність країни до зимового періоду та захистити цивільне населення від екстремальних холодів, повідомляє пресслужба Єврокомісії.
ЄС виділяє 40 мільйонів євро на допомогу українцям у зимовий період
Партнери ЄС з гуманітарної допомоги надаватимуть матеріали для облаштування прихистків, ремонтуватимуть пошкоджені будинки та центри для внутрішньо переміщених осіб, а також покращуватимуть доступ до води, санітарії та опалення. Фінансування включатиме:
- грошову допомогу;
- тверде паливо;
- опалювальні прилади та ізоляційні матеріали;
- облаштування екстрених пунктів обігріву.
Особливу увагу буде приділено вразливим групам населення, таким як люди похилого віку, діти, особи з інвалідністю та сім'ї ВПО, які проживають у колективних прихистках.
Підтримка від ЄС
ЄС вже направив понад 156 000 тонн гуманітарної допомоги через Механізм цивільного захисту. У відповідь на широкомасштабне руйнування енергетичної інфраструктури України ця підтримка включає енергетичне обладнання, зокрема 9 342 генератори, 6 917 трансформаторів та мільйони енергоощадних LED-ламп.
Паралельно ЄС та його країни-члени мобілізували понад 4,2 млрд євро гуманітарної допомоги для України та сусідніх країн. Євросоюз також скоординував медичну евакуацію понад 4 500 пацієнтів з України до лікарень у 22 європейських країнах для лікування.
