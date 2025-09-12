Несподіваний заповіт Армані: продати компанію або вивести її на біржу

Заповіт легендарного італійського дизайнера Джорджіо Армані, який помер 4 вересня у віці 91 року, містить сенсаційне доручення для його спадкоємців. Він наказав або поступово продати контрольну частку в заснованому ним модному домі, або вивести компанію на фондову біржу. Це є кардинальним розворотом порівняно з його багаторічною позицією, спрямованою на збереження незалежності компанії. Про це у п'ятницю, 12 вересня, повідомляє агентство Reuters, яке ознайомилося із заповітом.

План продажу та бажані покупці

Заповіт окреслює чіткий двохетапний план продажу:

Протягом 18 місяців після смерті дизайнера має бути продано початкову 15%-ву частку.

У період від трьох до п'яти років цьому ж покупцеві має бути передано додаткову частку в розмірі від 30% до 54,9%, що забезпечить йому контроль над компанією.

У документі також вказано пріоритетних потенційних покупців. Ними названо французьких гігантів: люксовий холдинг LVMH, косметичну компанію L'Oréal та виробника окулярів EssilorLuxottica.

Альтернатива — вихід на біржу

Як альтернатива продажу, заповіт передбачає можливість проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO), бажано в Італії. У такому разі створений Армані фонд Fondazione Giorgio Armani має зберегти за собою частку в 30,1%.

Розворот на 180 градусів

Ці інструкції стали повною несподіванкою для ринку. Джорджіо Армані, відомий як «Король Джорджіо», був єдиним великим акціонером своєї компанії і протягом десятиліть рішуче відхиляв усі пропозиції про продаж чи вихід на біржу, прагнучи зберегти повний творчий та управлінський контроль.

Спадкоємцями, які отримали 70% акцій, стали Fondazione Giorgio Armani та багаторічний бізнес-партнер і супутник життя дизайнера Панталео Дель'Орко.

Проблема спадкоємності у сімейних люксових імперіях

Заповіт Джорджіо Армані є спробою вирішити класичну «проблему спадкоємності», з якою стикаються багато люксових брендів, побудованих одним геніальним засновником.

У чому дилема? Коли засновник, який був і творчим, і бізнес-лідером, іде з життя, особливо не маючи прямих спадкоємців (у Армані не було дітей), виникає величезний ризик для майбутнього компанії. Без сильного лідера бренд може втратити свою унікальність, а між спадкоємцями можуть початися конфлікти.

Чому це важливо

Заповіт Армані знаменує кінець епохи незалежних, керованих засновниками італійських модних домів. Армані був одним з останніх «королів», який до кінця свого життя опирався поглинанню з боку гігантських французьких конгломератів.

Потенційний продаж бренду такого масштабу, як Armani, може спричинити тектонічний зсув у світовій індустрії розкоші. Це ще більше сконцентрує владу в руках кількох домінуючих гравців і може спровокувати нову хвилю злиттів та поглинань у секторі.

Пряма згадка французьких гігантів LVMH та L'Oréal як бажаних покупців є приголомшливо прагматичним кроком. Вона свідчить, що у своїх останніх настановах Армані поставив довгострокову стабільність та успіх свого бренду під управлінням перевіреного глобального лідера вище за свою багаторічну прихильність до ідеї італійської незалежності.

Заповіт встановлює чіткі часові рамки для дій. Це фактично виводить на ринок один із найвідоміших у світі модних брендів і дає старт напруженим переговорам за лаштунками між найвпливовішими керівниками люксового світу.