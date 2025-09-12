Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
12 вересня 2025, 13:54

Криптобіржа Gemini залучила $425 млн в ході IPO, акції розміщено вище прогнозу

Криптовалютна біржа Gemini, очолювана братами-близнюками Кемероном та Тайлером Вінклвоссами, успішно провела первинне публічне розміщення акцій (IPO), залучивши $425 мільйонів. Акції компанії почали торгуватися на біржі Nasdaq у п'ятницю, 12 вересня, під тікером GEMI. Про це пише The Block.

Криптовалютна біржа Gemini, очолювана братами-близнюками Кемероном та Тайлером Вінклвоссами, успішно провела первинне публічне розміщення акцій (IPO), залучивши $425 мільйонів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі розміщення

Компанія продала 15,18 мільйона акцій класу, А за ціною $28 за штуку. Це виявилося вищим за попередньо оголошений діапазон у $24−26, що свідчить про сильний інтерес з боку інвесторів.

Андерайтерами розміщення виступили провідні банки Волл-стріт, як-от Goldman Sachs, Citigroup та Morgan Stanley.

За даними Bloomberg, після IPO брати Вінклвосси збережуть контроль над 94,5% акцій. Також повідомляється, що сама біржа Nasdaq Inc. погодилася придбати акції Gemini на $50 мільйонів у рамках приватного розміщення.

Контекст виходу на біржу

Gemini стала третьою американською криптобіржею, що вийшла на біржу, після Coinbase та Bullish. Її IPO є частиною ширшої тенденції виходу криптокомпаній на публічні ринки, яскравим прикладом якої цього року стало успішне розміщення емітента стейблкоїнів Circle.

Крім того, Gemini зарезервувала до 10% акцій для своїх інсайдерів та давніх користувачів, а також виділила до 30% для роздрібних інвесторів на таких платформах, як Robinhood.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
