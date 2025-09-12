Криптобіржа Gemini залучила $425 млн в ході IPO, акції розміщено вище прогнозу

Криптовалютна біржа Gemini , очолювана братами-близнюками Кемероном та Тайлером Вінклвоссами, успішно провела первинне публічне розміщення акцій (IPO), залучивши $425 мільйонів. Акції компанії почали торгуватися на біржі Nasdaq у п'ятницю, 12 вересня, під тікером GEMI. Про це пише The Block.

Деталі розміщення

Компанія продала 15,18 мільйона акцій класу, А за ціною $28 за штуку. Це виявилося вищим за попередньо оголошений діапазон у $24−26, що свідчить про сильний інтерес з боку інвесторів.

Андерайтерами розміщення виступили провідні банки Волл-стріт, як-от Goldman Sachs, Citigroup та Morgan Stanley.

За даними Bloomberg, після IPO брати Вінклвосси збережуть контроль над 94,5% акцій. Також повідомляється, що сама біржа Nasdaq Inc. погодилася придбати акції Gemini на $50 мільйонів у рамках приватного розміщення.

Контекст виходу на біржу

Gemini стала третьою американською криптобіржею, що вийшла на біржу, після Coinbase та Bullish. Її IPO є частиною ширшої тенденції виходу криптокомпаній на публічні ринки, яскравим прикладом якої цього року стало успішне розміщення емітента стейблкоїнів Circle.

Крім того, Gemini зарезервувала до 10% акцій для своїх інсайдерів та давніх користувачів, а також виділила до 30% для роздрібних інвесторів на таких платформах, як Robinhood.