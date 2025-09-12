Долар під тиском: різке зростання безробіття в США посилює очікування зниження ставок ФРС

Долар США у п'ятницю, 12 вересня, залишався під тиском і готується завершити другий тиждень падінням. Головною причиною стало оприлюднення даних про найбільше за чотири роки зростання кількості щотижневих заявок на допомогу з безробіття, що остаточно переконало ринки в неминучості зниження процентних ставок ФРС, пише Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Слабкий ринок праці та реакція ринку

Дані, опубліковані у четвер, показали найбільший тижневий сплеск нових заявок на допомогу з безробіття за останні чотири роки. Ця новина переважила навіть дані по інфляції, які хоч і показали прискорення, але в цілому відповідали прогнозам.

Індекс долара, що вимірює його вартість до кошика основних валют, торгувався на рівні 97,643.

«Ми знаходимося на роздоріжжі, і перспективи досить туманні», — зазначив Тім Келлехер, керівник відділу інституційних валютних продажів Commonwealth Bank.

ФРС

Ринок тепер практично впевнений, що ФРС знизить ключову ставку на 0,25 в.п. на своєму засіданні 17 вересня. Водночас трейдери дещо зменшили ставки на більш агресивне зниження у 0,50 в.п.

Ситуація в Європі

Євро торгувався на рівні $1,1724. Інвестори стримано відреагували на нещодавнє засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), який зберіг ставки без змін та висловив стриманий оптимізм щодо економічних перспектив. Ринки тепер бачать шанси на ще одне зниження ставки ЄЦБ як 50 на 50.

Уся увага прикута до рішення рейтингового агентства Fitch щодо державних фінансів Франції, яке очікується після закриття ринків у п'ятницю.

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту