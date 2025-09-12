Акції Alibaba стрімко зростають на тлі активізації зусиль у сфері ШІ

Акції китайського технологічного гіганта Alibaba продемонстрували значне зростання, оскільки інвестори позитивно оцінили низку нещодавніх кроків компанії, спрямованих на посилення її позицій у гонці штучного інтелекту. У п'ятницю, 12 вересня, акції компанії, що торгуються в Гонконгу, зросли на 5,9% до 151,80 гонконзьких доларів , пише WSJ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові інвестиції та технології

Позитивну динаміку на ринку викликали кілька новин:

Залучення $3,2 млрд: У четвер компанія оголосила про плани випустити конвертовані облігації на суму $3,2 мільярда. Близько 80% цих коштів буде спрямовано на розвиток хмарної інфраструктури для ШІ: масштабування дата-центрів, модернізацію технологій та покращення сервісів.

Випуск нової ШІ-моделі: Alibaba також представила свою останню модель штучного інтелекту Qwen3-Next, яка оптимізована для розуміння довгих текстів та має значно нижчу вартість навчання.

Розробка власних чипів: На настрої ринку також, імовірно, вплинула інформація про те, що Alibaba та інший китайський гігант Baidu використовують для навчання своїх ШІ-моделей чипи власної розробки. На тлі цієї новини акції Baidu зросли на 8,5%.

Стратегія «ШІ плюс хмара»

Ці кроки є частиною стратегії «ШІ плюс хмара», яку CEO компанії Едді Ву назвав одним із двох головних двигунів зростання Alibaba, поряд з електронною комерцією.

Стратегія вже дає результати: у кварталі, що завершився в червні, доходи хмарного підрозділу Alibaba зросли на 26% завдяки стрімкому попиту на ШІ-послуги. У лютому компанія заявляла про намір інвестувати в цю сферу щонайменше $53 мільярди протягом наступних трьох років.