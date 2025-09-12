Гонконг пом'якшує криптоправила, Киргизстан створює крипторезерв: що нового

Гонконг планує пом'якшити вимоги до банків щодо криптовалют

Валютне управління Гонконгу (HKMA) представило плани щодо зниження капітальних вимог для місцевих банків, які працюють з криптовалютами. Про це повідомляє Caixin.

Регулятор оприлюднив проєкт документа для публічного обговорення, метою якого є уточнення настанов, що мають бути запроваджені на початку 2026 року.

Запропоновані рекомендації передбачають зменшення вимог до капіталу банків за умови, що емітенти криптоактивів зможуть впроваджувати належні заходи для запобігання та реагування на ризики. Це дозволить банкам Гонконгу більш активно інтегрувати цифрові активи у свою діяльність.

У документі також прописано порядок класифікації криптоактивів відповідно до міжнародних фінансових норм. Таким чином, HKMA імплементує Базельські стандарти в банківський сектор Гонконгу, що забезпечить гармонізацію з світовими практиками.

Особлива увага приділяється роботі з цифровими активами, запущеними у публічних блокчейнах. До таких криптовалют можуть застосовуватися знижені вимоги, що сприятиме їхній інтеграції у фінансову систему.

Гонконг продовжує демонструвати лідерство у впровадженні крипторегулювання порівняно з материковим Китаєм. З 1 серпня в юрисдикції вже набули чинності правила нагляду за ринком стейблкоїнів, що підкреслює прагнення регіону створити сприятливе середовище для розвитку криптоіндустрії.

Американська кредитна спілка St. Cloud Financial Credit Union запустить власний стейблкоїн

США — Кредитна спілка St. Cloud Financial Credit Union (SCFCU) оголосила про запуск власного стейблкоїна під назвою Cloud Dollar (CLDUSD). Запуск заплановано на четвертий квартал 2025 року у співпраці з блокчейн-компанією Metallicus та фінтех-провайдером DaLand CUSO. Про це повідомляє CoinDesk.

Це стане першим випадком у США, коли кредитна спілка випустить власний стейблкоїн.

Cloud Dollar буде інтегрований у банківську систему через платформу DaLand Coin2Core, що дозволить використовувати токен для повсякденних фінансових операцій:

виплат торговцям;

переказів між користувачами та фінансовими установами.

Проєкт базується на Metal Blockchain — блокчейн-платформі, спеціалізованій на фінансових сервісах. Основна мета ініціативи — зберегти депозити в межах традиційної банківської системи, одночасно надаючи клієнтам можливість здійснювати миттєві та дешеві перекази.

Генеральний директор DaLand CUSO Джефф Левеск підкреслив, що цифрові активи є новою реальністю, і кредитні спілки не можуть ігнорувати цей тренд:

«Кредитні спілки не можуть дозволити собі залишатися осторонь еволюції цифрових активів — членам потрібні надійні установи, які допоможуть їм безпечно орієнтуватися у цьому просторі», — заявив він.

Киргизстан ухвалив закон про крипторегулювання та створення крипторезерву — ЗМІ

Парламент Киргизстану в трьох читаннях ухвалив законопроєкт «Про віртуальні активи», який передбачає комплексне регулювання криптовалютної сфери. Документ охоплює всі аспекти — від емісії та обігу до майнінгу та ліцензування. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Згідно з новим законом, держава планує активно включитися в криптоіндустрію:

Державний майнінг: Запускаються власні майнінгові операції з використанням державної інфраструктури та ресурсів.

Національний крипторезерв: Планується створення національного криптовалютного резерву.

Законопроєкт також вводить нові юридичні терміни, такі як стейблкоїни, забезпечені фіатною валютою, та токени, прив’язані до реальних активів (RWA). Розширюються повноваження президента країни щодо встановлення правил регулювання цифрових активів.

Документ чітко розмежовує обов’язки контролюючих органів:

Ліцензування: Один орган відповідатиме за ліцензування постачальників послуг у сфері віртуальних активів.

Нагляд: Інший орган здійснюватиме нагляд за дотриманням вимог, зокрема щодо боротьби з відмиванням коштів (AML) та фінансуванням тероризму (CFT).

Крім того, законодавство регулює реєстрацію майнерів, вимоги до обладнання для майнінгу криптовалют та процедуру ліцензування юридичних осіб, які здійснюють операції з віртуальними активами.

BitMine збільшує інвестиції в Ethereum: придбано ETH на понад $200 мільйонів

Компанія BitMine здійснила значну інвестицію в Ethereum, придбавши 46 255 ETH на загальну суму $201 мільйон. Про це повідомили експерти Onchain Lens, посилаючись на дані з платформи Arkham Intelligence.

Хоча BitMine ще не підтвердила цю покупку офіційно, за даними Onchain Lens, загальний обсяг Ethereum, що перебуває під контролем компанії, наразі сягнув 2 126 018 ETH, що оцінюється у $9,24 мільярда.

Кілька днів тому BitMine опублікувала пресреліз, в якому заявила про зростання своїх активів, включаючи біткоїни та готівку, до $9,21 мільярда. На той момент компанія контролювала 2,06 мільйона ETH із середньою ціною купівлі в $4312.

Остання транзакція була здійснена за ціною близько $4345 за 1 ETH. На момент підготовки матеріалу Ethereum торгується по $4441, що свідчить про те, що BitMine перебуває в зоні нереалізованого прибутку. Загальний нереалізований прибуток для портфеля компанії становить $265,7 мільйона, а для останньої покупки — $4,4 мільйона.

Ця інвестиція робить BitMine найбільшим корпоративним власником Ethereum у світі. Крім того, компанія посідає друге місце серед корпорацій, що управляють казначейством у криптоактивах загалом, поступаючись лише Strategy.