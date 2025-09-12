Multi від Мінфін
12 вересня 2025, 11:44

Dogecoin зріс на 6% напередодні очікуваного запуску першого ETF

Dogecoin за останню добу подорожчав майже на 6% до $0,261. Зростання відбувається на тлі того, що трейдери готуються до запланованого на 12 вересня дебюту першого в США біржового фонду (ETF), що базується на мемкоїні. Про це пише CoinDesk.

Dogecoin за останню добу подорожчав майже на 6% до $0,261.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Активність «китів» та технічний аналіз

Ралі підкріплюється значними обсягами торгів, що перевищили 1,1 мільярда, та активністю великих власників («китів»). За даними ончейн-аналізу, за останні дні «кити» накопичили понад 280 мільйонів DOGE, що свідчить про зростання інституційного інтересу.

Технічні аналітики відзначають прорив «бичачого вимпела» на годинних графіках, що вказує на можливий подальший потенціал зростання. Тепер ключовим завданням для DOGE є закріплення вище рівня $0,26, що відкриє шлях до зони опору $0,29-$0,30.

Перший ETF на мемкоїн

Запланований до запуску 12 вересня ETF з тікером DOJE стане першим в історії США біржовим продуктом, прив'язаним до мемкоїна. Ця подія розглядається як важливий крок до легітимізації цього класу активів.

ETF (Exchange-Traded Fund / Біржовий інвестиційний фонд) — це цінний папір, що торгується на традиційній фондовій біржі (як акції), але відстежує ціну базового активу, в цьому випадку — Dogecoin.

Чому це важливо

Запуск першого в історії ETF на мемкоїн це вотум довіри від регулятора. Схвалення такого продукту з боку SEC означає, що регулятор визнає Dogecoin активом з достатньою ліквідністю, ринковою капіталізацією та децентралізацією, щоб стати основою для регульованого фінансового інструменту.

Це розмиває межі. Поява ETF на DOGE остаточно стирає межу між «серйозними» криптовалютами та «несерйозними» мемкоїнами. Це показує, що для сучасного фінансового ринку головними критеріями є не технологічна складність, а ліквідність, впізнаваність бренду та інтерес з боку спільноти.

Водночас це несе і ризики. Поява інституційного капіталу може зробити ціну DOGE більш залежною від загальних ринкових трендів та макроекономічних новин, дещо зменшивши вплив спільноти та соціальних мереж, які історично були головними рушіями його ціни.

Моніторинг обмінників. Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
