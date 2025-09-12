Фінтех-компанія NovaPay, що входить до групи компаній NOVA, призначила на посаду генерального директора Ігоря Сироватка. Новий керівник має понад 20-річний досвід роботи у банківському секторі, електронній комерції та клієнтському сервісі, повідомила пресслужба компанії.
12 вересня 2025, 11:17
NovaPay очолив Ігор Сироватко з досвідом роботи в Універсал Банку та OLX
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Досвід у банкінгу та e-commerce
Ігор Сироватко має значний досвід роботи з роздрібними та бізнес-клієнтами. В Універсал Банку він пройшов шлях від керівника відділення до директора департаменту мережі, де займався масштабуванням фінансових сервісів. У компанії OLX він керував департаментом клієнтського сервісу в Україні та Центральній Азії, де успішно розвивав B2B-напрямок.
Нові пріоритети: клієнтський сервіс та розширення послуг
Під керівництвом нового CEO NovaPay планує розвиватися як фінансова компанія, орієнтована на різні сегменти клієнтів — від приватних осіб до бізнесу.
Особливим фокусом у роботі нового керівника стане виведення клієнтського сервісу NovaPay на міжнародний рівень якості та вирішення реальних завдань клієнтів.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1
щіпать гусєй будуть з розмахом!