NovaPay очолив Ігор Сироватко з досвідом роботи в Універсал Банку та OLX

Фінтех-компанія NovaPay, що входить до групи компаній NOVA, призначила на посаду генерального директора Ігоря Сироватка. Новий керівник має понад 20-річний досвід роботи у банківському секторі, електронній комерції та клієнтському сервісі, повідомила пресслужба компанії.

Досвід у банкінгу та e-commerce

Ігор Сироватко має значний досвід роботи з роздрібними та бізнес-клієнтами. В Універсал Банку він пройшов шлях від керівника відділення до директора департаменту мережі, де займався масштабуванням фінансових сервісів. У компанії OLX він керував департаментом клієнтського сервісу в Україні та Центральній Азії, де успішно розвивав B2B-напрямок.

Нові пріоритети: клієнтський сервіс та розширення послуг

Під керівництвом нового CEO NovaPay планує розвиватися як фінансова компанія, орієнтована на різні сегменти клієнтів — від приватних осіб до бізнесу.

Особливим фокусом у роботі нового керівника стане виведення клієнтського сервісу NovaPay на міжнародний рівень якості та вирішення реальних завдань клієнтів.