НБУ задоволений темпами повернення експортної виручки

Національний банк відзначає стабільну динаміку надходження експортної виручки в країну, що свідчить про ефективність фінансового моніторингу. Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу, відповідаючи на питання щодо рішень правління з монетарної політики.

Повернення валюти як пріоритет

Гелетій наголосив, що контроль за поверненням експортної виручки завжди був у фокусі уваги регулятора, оскільки це безпосередньо впливає на пропозицію валюти на ринку та на обсяг золотовалютних резервів.

За його словами, у 2023 році НБУ спільно з урядом та Верховною Радою розробив механізм експортного забезпечення, який виявився дуже успішним. Завдяки цьому, у 2024 році надходження валютної виручки в Україну зросло майже на $8 млрд. У 2025 році динаміка залишається стабільною і відповідає торішнім показникам.

Заходи для посилення контролю

Гелетій зазначив, що ефективність моніторингу досягається завдяки активній роботі з банками, де фіксуються випадки неповернення коштів. Регулятор вніс зміни в нормативно-правову базу, що унеможливлює зловживання з боку бізнесу та посилює валютний нагляд. Крім того, був покращений обмін інформацією між НБУ, Державною митною службою та Податковою.

«Ця робота має продовжуватися, ми активно моніторимо ситуацію й розуміємо, на які галузі треба звертати особливу увагу», — підсумував Гелетій.

Нагадаємо

З 1 грудня 2024 року в Україні діє механізм експортного забезпечення для окремих сільськогосподарських товарів. Ця система, що вимагає реєстрації експортерів як платників ПДВ та повернення валютної виручки, спрямована на боротьбу з ухиленням від оподаткування та забезпечення стабільного надходження валюти в країну.