НБУ визначив нові курси гривні до долара та євро на четвер, 11 вересня. Згідно з даними регулятора, європейська валюта трохи подешевшала, а долар навпаки зріс.
10 вересня 2025, 15:38
Офіційний курс НБУ: долар подорожчав, а євро подешевшало
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Курс долара
На четвер НБУ встановив такий курс долара: 41,2138 грн. Це на 9 копійок більше, ніж у середу (41,1237).
Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 48,2408, що на 5 копійок менше, ніж у середу (48,2916).
Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).
Курс польського злотого
НБУ на четвер встановив такий курс польського злотого: 11,3184 (у середу курс був 11,3489).
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі