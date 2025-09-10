Офіційний курс НБУ: долар подорожчав, а євро подешевшало

НБУ визначив нові курси гривні до долара та євро на четвер, 11 вересня. Згідно з даними регулятора, європейська валюта трохи подешевшала, а долар навпаки зріс.

На четвер НБУ встановив такий курс долара: 41,2138 грн. Це на 9 копійок більше, ніж у середу (41,1237).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 48,2408, що на 5 копійок менше, ніж у середу (48,2916).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на четвер встановив такий курс польського злотого: 11,3184 (у середу курс був 11,3489).

