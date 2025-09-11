Ціни на нафту знижуються через загрозу профіциту на ринку

Ціни на нафту демонструють незначне зниження на тлі ознак слабшого попиту у США та зростаючих ризиків надлишку пропозиції. Це нівелює попередні занепокоєння трейдерів щодо ударів на Близькому Сході та війни в Україні, повідомляє Reuters.

Станом на ранок четверга, 11 вересня, листопадовий контракт на постачання нафти сорту Brent подешевшав на 0,21% - до $67,35 за барель, а американської WTI — на 0,24%, до $63,53.

Напередодні котирування нафти зросли більш ніж на $1 після повідомлень про атаку Ізраїлю на керівництво руху ХАМАС у Катарі та появу російських дронів у повітряному просторі Польщі. Однак, оскільки ці події не становили негайних ризиків для поставок, увага ринку повернулася до фундаментальних факторів.

Зокрема, запаси сирої нафти у США зросли, попри прогнози аналітиків, що відображає м’якшу динаміку попиту та охолодження економіки. На цьому тлі Федеральна резервна система (ФРС) наступного тижня, ймовірно, знизить ставку на 25 базисних пунктів.