11 вересня 2025, 12:01

Інвестуйте у преміальну нерухомість на Пхукеті разом з InvestMarket від «Мінфін»

До InvestMarket від «Мінфін» долучився новий інвестиційний проєкт — Sabai Estate. Він відкриває українцям доступ до інвестування в преміальну нерухомість на Пхукеті.

До InvestMarket від «Мінфін» долучився новий інвестиційний проєкт — Sabai Estate.

Що варто знати про Sabai Estate

Sabai Estate робить ринок елітної нерухомості доступним для широкого кола інвесторів, усуваючи головну перепону — високий поріг входу в сегмент преміальної нерухомості. До того ж відкриває доступ до ринку закордонної нерухомості — повністю онлайн, за допомогою токенізації або ж за класичною схемою інвестування в нерухомість.

Завдяки цифровим токенам, прив’язаним до реальних об'єктів, інвестори можуть почати з мінімальної суми $500 й у результаті отримувати ті самі фінансові вигоди, що й великі гравці ринку.

Прибуток формується зі зростання вартості активу та орендних виплат. Інвестор отримує щотижневі виплати в доларах через партнерську готельну мережу Dusit.

Платформа забезпечує повну прозорість і безпеку операцій завдяки блокчейн-технологіям Sabai Protocol, а також пропонує гнучкі формати виходу з інвестиції.

Які формати інвестицій пропонує Sabai Estate

  • класична нерухомість — комплекс преміальних вілл і апартаментів Layan Verde з очікуваною дохідністю 79% за 5 років;
  • токенізована нерухомість — інвестиції у частку об'єктів курортної нерухомості через блокчейн з очікуваною дохідністю до 76% за 3 роки.

Інвестори можуть обрати формат відповідно до своїх фінансових можливостей та інвестиційної стратегії.

Щоб дізнатися більше про Sabai Estate та обрати оптимальний формат інвестицій, залиште заявку. Менеджери компанії проведуть безкоштовну консультації і дадуть відповіді на всі ваші запитання.

📲 ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Далі розповімо детальніше про умови інвестування та переваги для інвестора, які пропонує Sabai Estate.

Переваги інвестицій у токенізовану нерухомість

Токенізована нерухомість — це сучасний формат інвестування, коли реальний об'єкт (вілла чи апартаменти) ділиться на цифрові частки — токени. Кожен токен підтверджує право інвестора на частину доходів від оренди та зростання вартості об'єкта.

Переваги інвестування з платформою Sabai Estate:

  • надійність — смартконтракти Sabai Protocol пройшли аудити CertiK;
  • доступний поріг входу та висока дохідність — до 76% за 3 роки;
  • щотижневі виплати — орендна дохідність у доларах;
  • управління від Dusit Hotels & Resorts — світовий рівень сервісу;
  • гнучкі умови виходу — продаж токенів на маркетплейсі або викуп платформою;
  • повний онлайн-контроль через Sabai ID.

Класична нерухомість від Sabai Estate

Для тих, хто віддає перевагу класичній нерухомості, Sabai пропонує інвестиції у Layan Verde. Це готельно-житловий курорт з високим рівнем сервісу, апартаментами різних форматів (від студій до люксів) і очікуваною дохідністю до 79% за 5 років.

Layan Verde створений для інвесторів, які шукають надійний актив за кордоном з високим рівнем сервісу, можливістю часткового користування та регулярним прибутком.

Переваги для інвестора:

  • зрозуміла модель інвестування в преміальну нерухомість із фіксованим доходом (7−10% річних);
  • можливість оплати частинами: перший внесок — від 30%, решту сплачуєте раз на пів року;
  • можливість повністю дистанційної угоди для інвесторів, які хочуть зайти в закордонний ринок без складного юридичного супроводу;
  • власники можуть проживати до 30 днів безкоштовно в низький сезон.

Залиште заявку на безкоштовну консультацію прямо зараз та дізнайтесь більше про цю пропозицію.

Джерело: Мінфін
