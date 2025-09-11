До InvestMarket від «Мінфін» долучився новий інвестиційний проєкт — Sabai Estate. Він відкриває українцям доступ до інвестування в преміальну нерухомість на Пхукеті.
Інвестуйте у преміальну нерухомість на Пхукеті разом з InvestMarket від «Мінфін»
Що варто знати про Sabai Estate
Sabai Estate робить ринок елітної нерухомості доступним для широкого кола інвесторів, усуваючи головну перепону — високий поріг входу в сегмент преміальної нерухомості. До того ж відкриває доступ до ринку закордонної нерухомості — повністю онлайн, за допомогою токенізації або ж за класичною схемою інвестування в нерухомість.
Завдяки цифровим токенам, прив’язаним до реальних об'єктів, інвестори можуть почати з мінімальної суми $500 й у результаті отримувати ті самі фінансові вигоди, що й великі гравці ринку.
Прибуток формується зі зростання вартості активу та орендних виплат. Інвестор отримує щотижневі виплати в доларах через партнерську готельну мережу Dusit.
Платформа забезпечує повну прозорість і безпеку операцій завдяки блокчейн-технологіям Sabai Protocol, а також пропонує гнучкі формати виходу з інвестиції.
Які формати інвестицій пропонує Sabai Estate
- класична нерухомість — комплекс преміальних вілл і апартаментів Layan Verde з очікуваною дохідністю 79% за 5 років;
- токенізована нерухомість — інвестиції у частку об'єктів курортної нерухомості через блокчейн з очікуваною дохідністю до 76% за 3 роки.
Інвестори можуть обрати формат відповідно до своїх фінансових можливостей та інвестиційної стратегії.
Щоб дізнатися більше про Sabai Estate та обрати оптимальний формат інвестицій, залиште заявку. Менеджери компанії проведуть безкоштовну консультації і дадуть відповіді на всі ваші запитання.
Далі розповімо детальніше про умови інвестування та переваги для інвестора, які пропонує Sabai Estate.
Переваги інвестицій у токенізовану нерухомість
Токенізована нерухомість — це сучасний формат інвестування, коли реальний об'єкт (вілла чи апартаменти) ділиться на цифрові частки — токени. Кожен токен підтверджує право інвестора на частину доходів від оренди та зростання вартості об'єкта.
Переваги інвестування з платформою Sabai Estate:
- надійність — смартконтракти Sabai Protocol пройшли аудити CertiK;
- доступний поріг входу та висока дохідність — до 76% за 3 роки;
- щотижневі виплати — орендна дохідність у доларах;
- управління від Dusit Hotels & Resorts — світовий рівень сервісу;
- гнучкі умови виходу — продаж токенів на маркетплейсі або викуп платформою;
- повний онлайн-контроль через Sabai ID.
Класична нерухомість від Sabai Estate
Для тих, хто віддає перевагу класичній нерухомості, Sabai пропонує інвестиції у Layan Verde. Це готельно-житловий курорт з високим рівнем сервісу, апартаментами різних форматів (від студій до люксів) і очікуваною дохідністю до 79% за 5 років.
Layan Verde створений для інвесторів, які шукають надійний актив за кордоном з високим рівнем сервісу, можливістю часткового користування та регулярним прибутком.
Переваги для інвестора:
- зрозуміла модель інвестування в преміальну нерухомість із фіксованим доходом (7−10% річних);
- можливість оплати частинами: перший внесок — від 30%, решту сплачуєте раз на пів року;
- можливість повністю дистанційної угоди для інвесторів, які хочуть зайти в закордонний ринок без складного юридичного супроводу;
- власники можуть проживати до 30 днів безкоштовно в низький сезон.
Залиште заявку на безкоштовну консультацію прямо зараз та дізнайтесь більше про цю пропозицію.
