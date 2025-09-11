NovaPay випускає нові облігації для інституційних інвесторів

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay (ТМ «НоваПей» ) зареєстрував черговий випуск корпоративних облігацій — серії K, призначений для інституційних інвесторів. Це вже одинадцятий випуск цінних паперів компанії, повідомляє пресслужба NovaPay.

Раніше NovaPay повністю розпродав облігації серій С та І серед інституційних інвесторів на суму 190 млн грн. Натомість днями на біржі «Перспектива» вже буде доступна нова серія — K, спеціально для цієї категорії інвесторів. Строк обігу облігацій серії K — до 6 серпня 2028 року, виплата відсотків — щоквартально, номінальна ставка — 18%.

«Ми бачимо стабільний інтерес до наших корпоративних облігацій — з боку як приватних інвесторів, так і інституційних інвесторів», — прокоментував Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.

Нагадаємо

Протягом 2023−2024 років NovaPay здійснив дев’ять випусків відсоткових облігацій, а у 2025 році випустив ювілейну десяту серію. Приватні клієнти також можуть придбати облігації NovaPay — це можна зробити в застосунку NovaPay.