У серпні 2025 року український автопарк поповнили понад 2,8 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). Цей показник на 7% перевищує обсяги реєстрацій гібридів у липні, повідомляє асоціація «Укравтопром».
11 вересня 2025, 9:08
Український ринок гібридів зростає: понад 2,8 тисячі авто поповнили парк у серпні
Нові гібридні авто: Зростання частки та лідери ринку
Частка нових гібридних автомобілів відносно попереднього місяця зросла на 4 відсоткові пункти і склала 56% від загальної кількості зареєстрованих гібридів.
У сегменті нових легкових авто лідерами ринку гібридів стали:
- Toyota RAV-4 — 291 одиниця.
- Toyota Yaris Cross — 146 одиниць.
- Renault Duster — 116 одиниць.
Імпортовані гібриди з пробігом: Найпопулярніші моделі
Серед імпортованих гібридних автомобілів з пробігом першість у серпні здобули:
- Ford Fusion US — 70 одиниць.
- Ford Escape — 69 одиниць.
- Toyota Prius — 66 одиниць.
