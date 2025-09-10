Бензинові авто не здають позицій: що купували українці у серпні

У серпні 2025 року український автопарк поповнився приблизно 13,1 тисячами легкових автомобілів з бензиновими двигунами. За даними асоціації Укравтопром, цей показник на 0,4% перевищує липневі показники 2025 року.

Серед зареєстрованих бензинових авто, 2,2 тис. одиниць були новими, що на 3% менше порівняно з попереднім місяцем, тоді як кількість імпортованих вживаних авто зросла на 1%, склавши 10,9 тис. одиниць.

Нові авто

Топ-5 нових легковиків з бензиновими двигунами:

Hyundai Tucson — 228 од.

Mazda CX-5 — 126 од.

Suzuki SX4 S-Cross — 95 од.

Skoda Kodiaq — 90 од.

Skoda Karoq — 85 од.

Вживані авто

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

Volkswagen Golf — 680 од.

Volkswagen Tiguan — 607 од.

Nissan Rogue — 581 од.

Audi Q5 — 571 од.

Audi A4 — 364 од.

